متخصص في قراءة الشفاه يدرس اتهامات دياكابي لكالا بالعنصرية

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن الرابطة عينت متخصصا في قراءة الشفاه؛ للتحقيق في مزاعم إساءة عنصرية ضد مختار دياكابي مدافع بلنسية.

وقال دياكابي إن خوان كالا مدافع قادش وجه له إساءة عنصرية خلال انتصار الفريق الأندلسي 2-1 يوم الأحد الماضي، ما تسبب في توقف المباراة لمدة 25 دقيقة. المدافع الفرنسي تم استبداله خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

ونفى الإسباني كالا توجيه أي إساءة عنصرية إلى دياكابي، وقال إنه وقع في ”سيرك إعلامي“ و“قتل علني“ دون تحقيق.

ونشرت محطة تريبونا ديبورتيفا الإذاعية تسجيلا صوتيا من المباراة على تويتر، وقالت إن الإساءة العنصرية يمكن سماعها.

ورد دياكابي في تغريدة إلى رابطة الدوري: ”عدم التصريح بأي شيء يعني التواطؤ“.

ومع ذلك، قال تيباس إن التسجيل الصوتي انتزع من سياقه، وإن الرابطة تعمل على تحديد بالضبط ما تم قوله من خلال التكنولوجيا ومتخصص في قراءة الشفاه.

ومن المتوقع صدور تقرير عن الواقعة في وقت لاحق اليوم أو غدا الجمعة.

وأضاف تيباس: ”سيكون هناك المزيد من الأنباء اليوم أو غدا. التسجيل الصوتي المتعلق بالواقعة ضمن دقيقة ونصف الدقيقة بعدها، وجاء بلكنة أمريكية جنوبية لذلك لا يمكن أن يكون كالا، عملنا بجدية لتحديد صاحب الصوت. يبدو أن شخصا ما يقول لمجموعة من اللاعبين أو الحكم ما يعتقدون أنه قيل، لكن التسجيل ليس لكالا“.

وتابع: ”طلبنا بتنقية التسجيل الصوتي للمباراة حتى نتمكن من معرفة ما تم قوله بالفعل، تم تعيين متخصص في قراءة الشفاه أيضا. بالتأكيد كالا يقول شيئا ما، لكن سنرى ماذا قال بالضبط. سنصدر تقريرا وسيتضح الأمر تماما“.