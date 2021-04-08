موندو ديبورتيفو: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برفضه التجديد

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بموقفه من تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان صيف العام 2022، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل أو صيف 2022.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ نقلا عن قناة ”كواترو“ فإن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا يريد تجديد عقده، وينوي الرحيل عن الفريق.

🚨 مبابي يشعل المباراة بهدف سريع في مرمى حامل اللقب ⚽️ هل يتحمل نوير مسؤولية الهدف ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/vuWAvoFCeq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021

وأوضحت القناة أن مبابي ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي أو بنهاية الموسم المقبل حيث ينتهي عقده.

وأضافت أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع مبابي، قبل أن يضع باريس سان جيرمان سعرًا للاعب، أو يعرضه للبيع الصيف المقبل.

وفي حال إصرار مبابي على الرحيل فسيضطر باريس سان جيرمان لبيع اللاعب الصيف المقبل، لتجنب رحيله دون أي مقابل صيف 2022.

وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان صيف العام 2017، بنظام الإعارة، قبل أن يشتري النادي بطاقته بعد عام واحد.

🔴🔵 Kylian Mbappé becomes the 1st player to score a total of FIVE away goals in the round of 16 & quarter-finals in the same season ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/4AK2f475qd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021

وبسؤاله عن تجديد عقدي نيمار ومبابي، قال البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أمس الأربعاء: ”سنتحدث قريبا عن أشياء ملموسة، يسعدنا التحدث عن العقود“.

وأضاف: ”الآن علينا أن ننظر إلى أشياء مختلفة، سنصل لنتيجة في وقت ضئيل، لكن الأمر المهم هو التركيز على دوري الأبطال، نحن في دوري الأبطال، ولسنا في سوق الانتقالات“.

وسجل مبابي 122 هدفا وصنع 59 في 162 مباراة مع باريس سان جيرمان، وقاد الفريق للفوز 3/2 على ملعب بايرن ميونخ، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.