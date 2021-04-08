أس: ريال مدريد الأقرب لحسم صفقة هالاند لعدة أسباب

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد بات قريبًا من إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بعدما اعترف النادي الألماني بمعاناته من صعوبات مالية، وفقًا لبرنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني.

ويسود التفاؤل إرجاء سانتياغو برنابيو بشأن التعاقد مع الهداف النرويجي الشاب لعدة عوامل أشارت لها صحيفة ”أس“ الإسبانية، وتتمثل برغبة اللاعب وعلاقة وكيل أعماله مينو رايولا مع النادي الملكي الذي تربطه علاقات جيدة أيضًا مع دورتموند.

ورغم المنافسة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بينها برشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، لكن ”أس“ ترى أن التفاؤل يسود ريال مدريد رغم عدم إخفاء الاهتمام من الأندية الإنجليزية والإسبانية الكبرى بالمهاجم البالغ من العمر 20 عامًا.

Erling Braut Haaland goal against Schalke, the robot strikes again. pic.twitter.com/usRuU0PoCH — bee 🐝 (@haIaands) October 25, 2020

وقام رايولا ووالد هالاند بجولة، الأسبوع الماضي، للتحدث مباشرة مع كل الأندية المهتمة بضم المهاجم بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة، ومع ذلك فإن النادي الملكي متأكد من أنه الأقرب للاعب.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يرى أنه الأقرب لضم هالاند بناءً على عدة عوامل أبرزها رغبة اللاعب نفسه الذي يفضل ارتداء القميص الأبيض، وقد قام مواطنه مارتن أوديغارد لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال الإنجليزي بجهد كبير في هذا الإطار، حيث قام بعملية إقناع هالاند.

كما أن المهاجم الشاب نشأ وتربى على عشق لكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، فضلًا عن أن الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز يواكيم فاتسكه يرتبط بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ويعشق إدارته.

وأخيرًا رايولا وكيل اللاعب مهتم جدًا ببدء علاقة مثمرة مع ريال مدريد سيكون هالاند أفضل طريقة لإطلاقها.

وتسعى الأندية الكبرى خلف هالاند، لكن بين هذه العوامل (رغبة اللاعب ووكيله وعلاقته بدورتموند)، فإن الصداقة بين فاتسكه وفلورنتينو هي الأهم، لأن المسؤول الألماني سيعطي ريال مدريد الأولوية المطلقة، من ناحية، وكذلك مع احتمال تقسيم قيمة الصفقة على عدة مواسم، ما سيخفف من التأثير المالي على النادي الملكي.

ويجب على ريال مدريد فقط إيجاد طريقة لتمويل عملية قد تنطوي، في غضون 6 سنوات من الآن، على إنفاق 270 مليون يورو، تنقسم إلى نحو 150 مليون يورو (بدون الرقم الذي سيسمح له بروسيا دورتموند بالرحيل هذا الصيف) بالإضافة إلى 120 مليون راتب (20 إجماليًا سنويًا خلال تلك المواسم الستة). هذا إذا وقّع المهاجم (كما هو معتاد للاعب في مثل عمره) لمدة 6 مواسم. عملية هالاند صعبة، لكنها مسألة مصيرية بالنسبة لريال مدريد.