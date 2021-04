أس: ريال مدريد الأقرب لحسم صفقة هالاند لعدة أسباب

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد بات قريبًا من إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بعدما اعترف النادي الألماني بمعاناته من صعوبات مالية، وفقًا لبرنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني.

ويسود التفاؤل إرجاء سانتياغو برنابيو بشأن التعاقد مع الهداف النرويجي الشاب لعدة عوامل أشارت لها صحيفة ”أس“ الإسبانية، وتتمثل برغبة اللاعب وعلاقة وكيل أعماله مينو رايولا مع النادي الملكي الذي تربطه علاقات جيدة أيضًا مع دورتموند.

ورغم المنافسة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بينها برشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، لكن ”أس“ ترى أن التفاؤل يسود ريال مدريد رغم عدم إخفاء الاهتمام من الأندية الإنجليزية والإسبانية الكبرى بالمهاجم البالغ من العمر 20 عامًا.

Erling Braut Haaland goal against Schalke, the robot strikes again. pic.twitter.com/usRuU0PoCH

— bee 🐝 (@haIaands) October 25, 2020