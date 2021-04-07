الاتحاد الإسباني: مدينة بيلباو لا يمكنها السماح بحضور جماهير في بطولة الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مدينة بيلباو لن تستطيع استضافة مباريات في بطولة أوروبا 2020 في حضور جماهير مما يعرض فرصها للخطر كمدينة مضيفة للبطولة المؤجلة.

وقال مجلس مدينة بيلباو في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إنه قدَّم خطة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تتضمن حضور الجماهير بنسبة 25% من سعة استاد سان ماميس في 4 مباريات بالبطولة طالما تراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات مقبولة من قبل السلطات الصحية المحلية.

وسيقيّم اليويفا، الذي قال رئيسه ألكسندر تشيفرين إن المدن المضيفة يجب أن تسمح بحضور الجماهير في الاستادات من أجل أن تستضيف المباريات، مقترح بيلباو بجانب 11 مدينة أخرى قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا في اجتماع جمعيته العامة في 20 أبريل/ نيسان.

لكن الاتحاد الإسباني قال إن شروط حكومة الباسك ”من المستحيل تحقيقها“ في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة في 11 يونيو، كما نفى توصله إلى اتفاق مع الحكومة المحلية.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان:“ليس صحيحًا أن الاتحاد وافق على شروط حكومة الباسك، التي من المستحيل تحقيقها، وأمس تلقينا متطلبات حكومة الباسك من أجل وجود جماهير في بطولة أوروبا ومن الوهلة الأولى يمكن رؤية أنه من المستحيل على الاتحاد قبولها“.

والشرط الذي وضعته حكومة الباسك من أجل السماح بحضور 25% من سعة الاستاد هو انخفاض معدلات العدوى لأقل من 40 حالة لكل 100 ألف على الصعيدين الإقليمي والوطني.

ويجب أن تقل نسبة إشغال المستشفيات المحلية عن 8% بينما يجب أن تكون نسبة مناعة السكان 60% على الأقل.

وبحلول، اليوم الأربعاء، كانت نسبة انتشار العدوى 351 لكل 100 ألف في المنطقة، و161 على الصعيد الوطني.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانه:“هذه الشروط من المستحيل تحقيقها، وبالتالي لن تكون هناك جماهير“، مضيفًا أنه لن يتحمّل أي مسؤولية إذا قرر اليويفا تجريد بيلباو من حق استضافة مباريات البطولة.

ولم ترد حكومة الباسك بعد على طلب للتعقيب على بيان الاتحاد الإسباني.