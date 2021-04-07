إصابة لويس سواريز تزيد من معاناة أتلتيكو مدريد

تعرض الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد لإصابة عضلية خلال تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، وقبل مواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني يوم الأحد القادم بالجولة الـ30.

وتعرض سواريز، هداف أتليتيكو هذا الموسم برصيد 19 هدفا في الدوري، للإصابة خلال حصة تدريبية اليوم الأربعاء، ونشر النادي بعدها تقريرا طبيا يؤكد أنه تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليسرى.

ولم يذكر بيان النادي المدة التي سيغيبها المهاجم سواريز، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه سيغيب ثلاثة أسابيع، بسبب إصابة عضلية، ما يمثل ضربة أخرى لسعي النادي للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

#أتلتيكو_مدريد يؤكد معاناة #لويس_سواريز من إصابة في عضلة ساقه اليسرى وخروجه من تدريبات الفريق اليوم، عودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.#إرم_سبورت pic.twitter.com/TtaiNCa9CG — إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2021

وسيغيب المهاجم البالغ عمره 34 عاما عن مباريات ريال بيتيس يوم الأحد المقبل، ومواجهات الفريق خارج أرضه في الدوري أمام إيبار وويسكا وأتليتك بيلباو.

وستمنح إصابته الفرصة للمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، الذي انضم للنادي في يناير كانون الثاني الماضي من أولمبيك ليون، لكنه خاض 42 دقيقة فقط في الدوري ولم يبدأ أي مباراة.

وسيغيب عن أتلتيكو أيضا أمام بيتيس ثاني هدافيه ماركوس يورينتي، والأوروغواياني لوكاس توريرا، الذي يواصل الغياب عن الفريق لوفاة والدته.

وعاد للتدريبات الجماعية كل من جواو فيلكس الغائب عن مواجهة إشبيلية الماضية لمعاناته من كدمة، ويانيك كاراسكو الذي تخلف عن المباراة لعقوبة الإيقاف، وستيفان سافيتش الذي كان يتألم من مشكلات بالمعدة الأسبوع الماضي، وينتظر أن يدفع المدرب دييجو سيميوني بالثلاثي أمام بيتيس.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ66 نقطة، لكن الفارق تقلص بينه وغريميه برشلونة وريال مدريد بنقطة وثلاث نقاط، بعد خسارته أمام إشبيلية بهدف نظيف الجولة الماضية، وبعدما حقق أربعة انتصارات فقط في آخر عشر جولات.

ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن جاره.