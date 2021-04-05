ترتيب الدوري الإسباني..برشلونة يلدغ بلد الوليد ويشدد الخناق على أتلتيكو مدريد (فيديو)

انتزع برشلونة فوزا صعبا ومهما بنتيجة 1/0 على ضيفه بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، الإثنين.

وعلى ملعب كامب نو فشل برشلونة في اختراق حصون بلد الوليد في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ولعب بلد الوليد بـ10 لاعبين بعد طرد أوسكار بلانو في الدقيقة 79.

وسجل عثمان ديمبلي هدف برشلونة القاتل في الدقيقة 90، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من رونالد أراخو.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 65 نقطة، وعاد إلى المركز الثاني، ويتأخر بنقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مع تبقي 9 جولات على نهاية المسابقة.

وحقق برشلونة الفوز رقم 20، في حين تعادل 5 مرات، وخسر 4 مرات، وقد تكون مباراته مع أتلتيكو مدريد، على ملعب كامب نو، في الجولة الـ35 من الليغا في مايو المقبل، حاسمة في الصراع على لقب الليغا.

ويسافر برشلونة لمواجهة ريال مدريد، في الكلاسيكو، السبت المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في قمة مباريات الجولة الـ30 من الليغا.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني

1. أتلتيكو مدريد، 66 نقطة.

2. برشلونة، 65 نقطة.

3. ريال مدريد، 63 نقطة.

4. إشبيلية، 58 نقطة.