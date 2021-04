قد يغيب عن كوبا أمريكا.. كوتينيو يخضع لجراحة ثالثة وانتهاء موسمه مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن موسم فيليب كوتينيو ربما يكون قد انتهى مع ناديه برشلونة وقد لا يلحق كذلك بكأس كوبا أمريكا الصيف الحالي، بعد خضوعه لجراحة جديدة في ركبته اليسرى في بلاده اليوم الإثنين.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي أجرى الجراحة في مدينة بيلو هوريزونتي لإزالة كيس في الغضروف المفصلي للاعب الذي لم يشارك في أي مباراة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهذه الجراحة الثالثة للاعب ليفربول السابق منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حيث زار قطر منذ حوالي 10 أيام من أجل استشارة طبية، وفي الأسبوع الماضي سافر إلى البرازيل لمتابعة علاج الإصابة، وهناك تبين الحاجة إلى عملية جراحية أخرى بسبب كيس في الغضروف المفصلي.

