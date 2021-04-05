قد يغيب عن كوبا أمريكا.. كوتينيو يخضع لجراحة ثالثة وانتهاء موسمه مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن موسم فيليب كوتينيو ربما يكون قد انتهى مع ناديه برشلونة وقد لا يلحق كذلك بكأس كوبا أمريكا الصيف الحالي، بعد خضوعه لجراحة جديدة في ركبته اليسرى في بلاده اليوم الإثنين.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي أجرى الجراحة في مدينة بيلو هوريزونتي لإزالة كيس في الغضروف المفصلي للاعب الذي لم يشارك في أي مباراة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهذه الجراحة الثالثة للاعب ليفربول السابق منذ يناير/كانون الثاني الماضي، حيث زار قطر منذ حوالي 10 أيام من أجل استشارة طبية، وفي الأسبوع الماضي سافر إلى البرازيل لمتابعة علاج الإصابة، وهناك تبين الحاجة إلى عملية جراحية أخرى بسبب كيس في الغضروف المفصلي.

Coutinho is the only player in history to nutmeg a Real Madrid player during a game that isn’t the El Clasico pic.twitter.com/1wWsnmkBaS — Amr 🇪🇬 (@AmrFootball) September 27, 2020

ولم يلعب كوتينيو منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي خلال التعادل مع إيبار في كامب نو في الليغا.

وخاض كوتينيو 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2، وكان لاعبًا أساسيًا في 10 مباريات وبلغ إجمالي الدقائق التي شارك فيها مع الفريق 791 دقيقة (بمعدل 56.5 دقيقة لكل مباراة) وكان بديلا غير مستخدم مرتين.

ولن يمكن لكوتينيو العودة للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم بشكل كبير، وبات هدف اللاعب الآن محاولة اللحاق بالمنتخب البرازيلي في نهائيات كوبا أمريكا التي تقام بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

ولم يحالف برشلونة الحظ مع الإصابات هذا الموسم، إذ إن كوتينيو ليس أول لاعب يتعرض لانتكاسة خلال فترة علاجه، إذ إنه كان من المرجح عودة الشاب أنسو فاتي للملاعب الشهر الماضي، لكنه تعرض لانتكاسة ومن الصعب عودته للعب هذا الموسم أيضا.

كما تعرض جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لانتكاسات بعد عودتهما للمباريات، على الرغم من أن هذين اللاعبين سيكونان قادرين على لعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم السبت المقبل.