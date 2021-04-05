رياضة

وكيل أعمال هالاند يرد على تقارير حول وضعه 4 شروط معقدة لبيع اللاعب إلى برشلونة
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 7:53 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 8:15 GMT

وكيل أعمال هالاند يرد على تقارير حول وضعه 4 شروط معقدة لبيع اللاعب إلى برشلونة

رد مينو رايولا، وكيل اللاعبين البارز، على التقارير التي تم تداولها في الصحف بشأن الشروط التي وضعها من أجل بيع لاعب إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، إلى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رد مينو رايولا، وكيل اللاعبين البارز، على التقارير التي تم تداولها في الصحف بشأن الشروط التي وضعها من أجل بيع لاعب إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، إلى نادي برشلونة.

وكانت تقارير، نشرت يوم الأحد، أشارت إلى أن هالاند وضع 4 شروط ليوقع مع برشلونة على رأسها بقاء ليونيل ميسي في الفريق، بالإضافة إلى حصوله على 20 مليون يورو كعمولة، و20 مليونا أيضا لوالده، بالإضافة إلى ذلك، راتب اللاعب 30 مليون يورو في الموسم بعد الضرائب.

كل هذا، بخلاف قيمة هالاند الذي يطلبها دورتموند والتي تصل إلى 150 مليون يورو، قبل أن يحل الموسم المقبل، والذي يمكن من خلاله تفعيل شرط جزائي بقيمة 75 مليونا.

ونشر رايولا عبر حسابه على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو لعناوين الصحف التي تداولت هذا الخبر، وغرّد معلقا: ”الأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة وتذهب بعيدا!“.

كما وثق الصحفي الإسباني جيرارد روميرو محاولته للاتصال برايولا ليتحدث معه عن الخبر الذي نشِر وكذّبه وكيل اللاعب، ليهاجمه الأخير، قائلا: ”أنت مجنون، لا تتصل بي، وهذه حتى ليست ساعة مناسبة للاتصال“، ثم أغلق المكالمة في وجهه.

وهالاند مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.

وأشعل رايولا الحديث في سوق الانتقالات الأسبوع الماضي، حينما قام بجولة في إسبانيا ما بين برشلونة وريال مدريد، برفقة والد هالاند، حيث زار الناديين الكبيرين، للاستماع للعرض المقدم منهما لهالاند.

وكان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، وعد جماهير ”البلوغرانا“ بإبرام صفقات قوية من أجل العودة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن النادي منذ عام 2015.

وسجل هالاند 33 هدفا خلال 31 مباراة في الموسم الحالي مع بروسيا دورتموند في كل المسابقات.

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