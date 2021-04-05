صراع لقب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد وبرشلونة يملكان الحسم بيديهما وريال مدريد ينتظر الهدايا

أدت هزيمة أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني، أمام إشبيلية لإشعال الصراع على اللقب بشكل كبير، حيث أصبح اللقب بيد برشلونة أيضا، بالإضافة لأتلتيكو بينما ريال مدريد ما زال عليه انتظار الهدايا.

وأدت الهزيمة لبقاء أتلتيكو مدريد في الصدارة بـ66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الثاني (63 نقطة)، و4 عن برشلونة (62 نقطة)، لكن الفريق الكتالوني يملك لقاء أقل سيلعبه، اليوم الإثنين، أمام بلد الوليد وبإمكانه تقليص الفارق لنقطة واحدة.

ولم يعد أتلتيكو مدريد على بعد 9 جولات من يملك فرصة حسم اللقب بيده وحيدا، فحتى برشلونة يملك نفس الفرصة، بينما لا زال على ريال مدريد انتظار تعثر منافسيه وخصوصا جاره المتصدر.

وقبل 3 أشهر فقط كان أتلتيكو مدريد يملك فارقا مهما بلغ 11 نقطة ولقاءات مؤجلة لكن الجولات العشر الأخيرة كانت نتائجها كارثية لفريق دييغو سيميوني.

وفقد أتلتيكو مدريد في 10 مباريات أخيرة 14 نقطة بواقع هزيمتين و4 تعادلات، فيما فقد ريال مدريد 7 نقاط ولم يفقد برشلونة سوى نقطتين ليكون الأفضل بين الثلاثي المتنافس على اللقب.

وتبرز عدة مواجهات في الجولات الأخيرة أولها كلاسيكو الإياب في مدريد السبت المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي سيحدد بشكل كبير مصير الفريقين في الصراع على اللقب، فيما يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في الجولة 35 على ملعب ”كامب نو“.

وبالإضافة للقاءين الكبيرين فهناك لقاءات قوية تنتظر الثلاثي، حيث سيواجه ريال مدريد كل من إشبيلية وأتلتيك بلباو وفياريال ويواجه برشلونة كل من فياريال وفالنسيا وأتلتيكو مدريد يواجه أتلتيك بلباو وريال سوسيداد.

ويبقى حسم اللقب بيد الثنائي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، حيث يحتاج المتصدر الحالي للفوز في 8 لقاءات قادمة والتعادل مع برشلونة في ”كامب نو“ لحسم اللقب ويحتاج رفقاء ميسي للفوز بـ10 لقاءات متبقية لحسم اللقب.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بـ9 لقاءات مقبلة وانتظار خسارة أتلتيكو مدريد لـ3 نقاط على الأقل لكون المواجهات المباشرة مع جاره تصب في مصلحته.

ويبقى أتليتيكو مدريد المتصدر الحالي متفرغا فقط لمنافسة الدوري، فيما ينتظر برشلونة نهائي كأس الملك أمام أتلتيك بلباو، السبت المقبل، وريال مدريد ما زال الفريق الإسباني الوحيد في دوري أبطال أوروبا وسيواجه ليفربول في ربع النهائي ذهابا، غدا الثلاثاء، وإيابا الأسبوع المقبل.