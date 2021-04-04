ترتيب الدوري الإسباني.. إشبيلية يسقط أتلتيكو مدريد ويشعل صراع الصدارة

أشعل إشبيلية صراع الصدارة في الدوري الإسباني بعدما تغلب 1/0 على أتلتيكو مدريد متصدر جدول الترتيب، اليوم الأحد، في الجولة الـ29 من الليغا.

وحصل إشبيلية على ركلة جزاء، لكن أضاعها لوكاس أوكامبوس بعدما تصدى لها يان أوبلاك، لينتهي الشوط الأول على التعادل 0/0.

وسجل ماركوس أكونيا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 70، بضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية من خيسوس نافاس.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 58 نقطة في المركز الرابع، وقد حقق الفريق الأندلسي الفوز الـ18، مقابل 7 خسائر، و4 تعادلات.

في المقابل تكبد أتلتيكو مدريد الخسارة الثالثة في الليغا، وتعادل 6 مرات، في حين فاز 20 مرة، ليتوقف رصيده عند 66 نقطة، وظل في الصدارة.

ويتقدم أتلتيكو مدريد بـ4 نقاط فقط عن برشلونة الثالث، الذي يلعب مع بلد الوليد، الإثنين، في حين يتقدم أتلتيكو بـ3 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

ويتبقى لأتلتيكو مدريد 9 مباريات بينها مباراة مع برشلونة على ملعب كامب نو في مايو المقبل.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني

1. أتلتيكو مدريد، 66 نقطة، من 29 مباراة.

2. ريال مدريد، 63 نقطة، من 29 مباراة.

3. برشلونة، 62 نقطة، من 28 مباراة.

4. إشبيلية، 58 نقطة، من 29 مباراة.