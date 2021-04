توقف مباراة فالنسيا وقادش في الدوري الإسباني بسبب حادثة عنصرية (فيديو وصور)

توقفت مباراة فالنسيا مع مضيفه قادش، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وقرر لاعبو فالنسيا الانسحاب من المباراة أمام قادش، وبالتحديد في الدقيقة 29، بسبب عبارات عنصرية وجهها كالا لاعب قادش لدياخابي لاعب فالنسيا.

وأظهرت الكاميرا حالة غضب من دياخابي وبدأ يشرح للحكم دافيد خيمينيز ميديي الواقعة، حيث منحه بطاقة صفراء.

وتم استئناف اللعب بعد دقائق لكن دياخابي لم يكمل المباراة، حيث خرج في الدقيقة 30، وشارك مكانه هوغو غويامون، في حين ظل خوان كالا علما أنه سجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل كيفن غاميرو لفالنسيا في الدقيقة 19.

Incident in 1st half of la Liga game between Cadiz and Valencia today. Valencia defender Mouctar Diakhaby clashed with Cadiz’s Juan Cala, and amid reports of an alleged racist comment walked off the pitch with his teammates. Game resume with Cala on the field but Diakhaby subbed. pic.twitter.com/jbJKq1S7Oa

— tariq panja (@tariqpanja) April 4, 2021