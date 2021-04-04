توقف مباراة فالنسيا وقادش في الدوري الإسباني بسبب حادثة عنصرية (فيديو وصور)

توقفت مباراة فالنسيا مع مضيفه قادش، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وقرر لاعبو فالنسيا الانسحاب من المباراة أمام قادش، وبالتحديد في الدقيقة 29، بسبب عبارات عنصرية وجهها كالا لاعب قادش لدياخابي لاعب فالنسيا.

Image choquante ! 😱 Mouctar Diakhaby se désintéresse totalement du jeu, en rage après les insultes racistes qu’il a reçu de Juan Cala. Les joueurs sont rentré au vestiaire, à la 30’pic.twitter.com/mnHiX8ysYw — Valencia CF 🇫🇷🦇 (@ValenceCF_FR) April 4, 2021

وأظهرت الكاميرا حالة غضب من دياخابي وبدأ يشرح للحكم دافيد خيمينيز ميديي الواقعة، حيث منحه بطاقة صفراء.

وتم استئناف اللعب بعد دقائق لكن دياخابي لم يكمل المباراة، حيث خرج في الدقيقة 30، وشارك مكانه هوغو غويامون، في حين ظل خوان كالا علما أنه سجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل كيفن غاميرو لفالنسيا في الدقيقة 19.