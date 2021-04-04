رياضة

توقف مباراة فالنسيا وقادش في الدوري الإسباني بسبب حادثة عنصرية (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 17:48 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 18:40 GMT

توقف مباراة فالنسيا وقادش في الدوري الإسباني بسبب حادثة عنصرية (فيديو وصور)

تم استئناف اللعب بعد دقائق لكن دياخابي لم يكمل المباراة حيث خرج في الدقيقة 30 وشارك مكانه هوغو غويامون في حين ظل خوان كالا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

توقفت مباراة فالنسيا مع مضيفه قادش، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وقرر لاعبو فالنسيا الانسحاب من المباراة أمام قادش، وبالتحديد في الدقيقة 29، بسبب عبارات عنصرية وجهها كالا لاعب قادش لدياخابي لاعب فالنسيا.

وأظهرت الكاميرا حالة غضب من دياخابي وبدأ يشرح للحكم دافيد خيمينيز ميديي الواقعة، حيث منحه بطاقة صفراء.

وتم استئناف اللعب بعد دقائق لكن دياخابي لم يكمل المباراة، حيث خرج في الدقيقة 30، وشارك مكانه هوغو غويامون، في حين ظل خوان كالا علما أنه سجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل كيفن غاميرو لفالنسيا في الدقيقة 19.

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