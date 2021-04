حقيقة طلب نيمار العودة إلى برشلونة

نفت وسائل إعلام فرنسية ما تردد عن وقف النجم البرازيلي نيمار المفاوضات مع باريس سان جيرمان، بشأن تجديد العقد بين الطرفين.

وكانت صحيفة ”Diari ARA“ الكتالونية قد أفادت بأن نيمار كان يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، من النادي الفرنسي.

ووفقا لشبكة ”Telefoot“ فإن الإعلان عن العقد الجديد بين نيمار وباريس سان جيرمان بات وشيكا.

Re Neymar injury, really did not look like much. Reported as adductor muscle. There was some slight contact to add/ham as he was falling and possible stretch as leg swung around during fall, but on video nothing major stands out and he looked comfortable walking off pitch pic.twitter.com/l3yNle7hNG

— Brian Sutterer MD (@b_sutterer) February 10, 2021