بقاء ميسي وملايين.. تعرف على مطالب هالاند للانتقال إلى برشلونة

كشفت محطةRAC 1 الإذاعية يوم الأحد عن المبالغ التي طلبها مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم إرلينغ هالاند وكذلك والده الف-إينغ هالاند من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة والتي ستصل إلى 40 مليون يورو كعمولات فقط.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ عن المحطة الإذاعية إن والد ووكيل أعمال مهاجم بروسيا دورتموند طلبا 20 مليون يورو لكل منهما كعمولات بعيدا عن الصفقة ذاتها، فضلا عن 30 مليون يورو كراتب، فضلا عن قيمة الصفقة التي سيتم حسمها مع النادي الألماني.

وبالإضافة إلى المطالب الاقتصادية الكبيرة، طالب رايولا ووالد هالاند استمرار القائد ليونيل ميسي في برشلونة، لذلك، فإن التعاقد مع هالاند سيكون مكلفا للغاية وليس سهلا على الإطلاق في ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على إيرادات الأندية الأوروبية والعالمية بسبب غياب الجماهير عن المدرجات.

ولا شك أن مهاجم بروسيا دورتموند هو الهدف الرئيس للابورتا الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، حيث أبلغ رايولا ووالد اللاعب الشاب بأن التعاقد معه أولوية لبرشلونة.

وينوي لابورتا إبرام صفقة من العيار الثقيل الصيف الحالي، ويريد أن تكون هذه الصفقة هي هالاند، لكن من الضروري معرفة ما إذا كانت الظروف الاقتصادية الصعبة في برشلونة لا تتعارض مع إتمام الصفقة.

ويملك هالاند سجلا غير عادي في تسجيل الأهداف. ومنذ انضمامه إلى دورتموند من رد بول سالزبورغ النمساوي أحرز المهاجم النرويجي 49 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات، وعلى أعلى مستوى، سجل هالاند 12 هدفا في ثماني مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وترك المهاجم الأشقر بصمته بثمانية أهداف في ست مباريات بدوري الأبطال مع سالزبورغ، بالإضافة إلى 29 هدفا في 27 مباراة في الدوري النمساوي.

هالاند كما عودنا دائماً يسجل أول هدف بعد عودة الحياة للبوندسليغا ويحتفل وحيداً ضمن الشروط الوقائية 🎯#beINBundesliga #BVBS04 pic.twitter.com/bsRUAcWwCw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2020

وفي العام الماضي كان هالاند متاحا مقابل 20 مليون يورو فقط وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع سالزبورغ، ونظرا للعلاقة التي تجمع أولى غونار سولشاير المدير الفني النرويجي لمانشستر يونايتد بمواطنه هالاند، كان يونايتد واثقا من ضم أبرز مهاجمي القارة بمقابل زهيد، لكنه تحول إلى دورتموند.

ويطارد عدد من الأندية الكبرى هالاند بينها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.