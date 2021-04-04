مدرب ريال سوسيداد يحتفل بطريقة غير تقليدية عقب التتويج بكأس ملك إسبانيا (فيديو)

حرص إيمانول ألغواثيل، مدرب ريال سوسيداد، على الاحتفال بطريقة غير تقليدية وخرج عن البروتوكلات المعروفة، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تتويج فريقه بلقب كأس ملك إسبانيا.

وتوج سوسيداد بالبطولة المؤجلة من عام 2020 بسبب جائحة كورونا، بفوزه على أتلتيك بلباو (1-0)، أمس السبت، في ديربي الباسك، على ملعب ”لا كارتوخا“ في إشبيلية.

ويدين سوسيداد بالفضل في هذا الفوز لميكيل اويارزابال الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة الـ63.

واللقب هو الثالث لسوسيداد في الكأس المحلية، بعد بطولتي 1909 و1987.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، انفعل المدرب فرحا، وقام بارتداء قميص فريقه ليتحول إلى مشجع، قائلا: ”سأخرج الآن من حالة المدرب الرسمي بعد إذنكم“، وقام بإهداء الفوز للجماهير الغائبة عن المدرجات والهتاف لهم بشكل قوي، وهو أمر غير معتاد من المدربين في المؤتمرات الصحفية.

🤣 ¡¡IMANOL ALGUACIL SE PONE EN "MODO AFICIONADO" EN LA RUEDA DE PRENSA!! 🗣️ ¡¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa!! ¡¡Por todos los que sienten la Real!! ¡¡Vamos, Real!! ¡¡Aupa, Real!! ¡¡Vamos, Goazen!!#LaCopaMola🏆#FinalCopaDelRey pic.twitter.com/12PXPi58Ow — RFEF (@rfef) April 3, 2021

وأهدر بلباو فرصة الفوز بلقب الكأس للمرة الـ24 في تاريخه كثاني أكثر الفرق فوزا باللقب بعد برشلونة الذي يتصدر القائمة برصيد 30 لقبا.

ويعود آخر لقب لفريق بلباو في مسابقة كأس الملك إلى عام 1984.

وخسر بلباو آخر 5 مباريات نهائية له في الكأس، لكنه يملك فرصة أخرى للتتويج باللقب عندما يواجه برشلونة في نهائي الموسم الجاري في إشبيلية أيضا، في الـ17 من أبريل الجاري.