ريال سوسيداد يتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا بإسقاط أتلتيك بلباو

توج ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد فوز على أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”لا كارتوخا“ بمدينة إشبيلية.

وجاء هدف سوسيداد الوحيد عن طريق ميكيل أويارزابا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وتعد هذه المباراة مؤجلة من الموسم الماضي 2019-2020، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأهل ريال سوسيداد للمباراة النهائية إثر تخطي عقبة فريق ميرانديس في نصف النهائي، فيما تجاوز أتلتيك بلباو عقبة نظيره غرناطة.

هدف ريال سوسيداد الاول ريال سوسيداد 1 – 0 اتليتيك بلباو د63 pic.twitter.com/XpHwHrmJDI — KR (@uvksa1) April 3, 2021

وسيلتقي الفريقان مجددا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ولم يتوج سوسيداد بالكأس منذ عام 1987.

ويمتلك بلباو فرصة التتويج بالكأس لكنها في نسخة 2021 هذه المرة، عندما يصطدم بفريق برشلونة في نفس الملعب، يوم السبت الموافق الـ17من شهر أبريل الجاري.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (30 مرة).