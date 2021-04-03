رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط إيبار ويقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 16:08 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 16:45 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط إيبار ويقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما على حساب نظيره إيبار، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني. جاء الهدف الأول في الدقيقة 41، عبر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما على حساب نظيره إيبار، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 41، عبر أسينسيو بعدما تلقى كرة بينية رائعة من البرازيلي كاسيميرو، حصل الإسباني على الكرة واتجه نحو المرمى وتوغل وسدد من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف كريم بنزيما الثاني بعد تلقي عرضية رائعة من الجهة اليسرى ليسكنها شباك إيبار في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، وصل ريال مدريد إلى النقطة 63 محتلا المركز الثاني، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 66 نقطة، وبرشلونة الثالث برصيد 62 نقطة.

فيما توقف رصيد إيبار عند النقطة 23 في المركز الـ19.

ويواجه برشلونة نظيره بلد الوليد يوم الإثنين، فيما يصطدم أتلتيكو مدريد بنظيره إشبيلية، غدا الأحد.

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