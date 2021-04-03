رياضة

مبابي: الفوز بدوري أبطال أوروبا أفضل من التتويج بكأس العالم
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 12:02 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 12:12 GMT

مبابي: الفوز بدوري أبطال أوروبا أفضل من التتويج بكأس العالم

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي صيف العام المقبل ما يعني أن إدارة باريس سان جيرمان قد تضطر لبيعه الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانًا صيف 2022.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا قد يكون أهم من التتويج بلقب كأس العالم.

وأجرت شبكة ”مونت كارلو“ حوارًا مع مبابي، قال فيه:“دوري أبطال أوروبا له مكانة مهمة للغاية، والتتويج بكأس العالم في سن صغيرة أمر لا تدركه بالضرورة، وربما إذا سنحت لي الفرصة للفوز بها مرة ثانية ببلوغي 30 عامًا، سأشعر بسعادة أكبر من فرحتي بالتتويج بالمونديال لأول مرة“.

وأضاف:“تعاملت مع الأمر بنظرة، لقد فزت بكأس العالم للمرة الأولى، حسنًا سأذهب ويمكنني العودة والتتويج بها مرة أخرى“.

وأوضح:“في دوري أبطال أوروبا الشعور مختلف، وعانيت وذقت طعم الخسارة، لذلك إذا فزت بدوري الأبطال سيكون الشعور استثنائيًا، والتتويج بلقب كأس العالم يبقى له مكانة، لكن الفوز بدوري الأبطال سيكون الأفضل بالنسبة لي“.

وصعد مبابي مع باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر 0/1 أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، أكثر نادٍ نال لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبًا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، صيف العام المقبل، ما يعني أن إدارة باريس سان جيرمان قد تضطر لبيعه الصيف المقبل، لتجنب رحيله مجانًا صيف 2022.

وأكمل مبابي:“الفوز بكأس العالم عادة ما يكون تتويجًا لمسيرة طويلة، وهدف تم التخطيط له باللعب لنادٍ ما حتى تصل إلى قمة مستواك في عمر 27 أو 28 عامًا، إلا أنه أتيحت لي هذه الفرصة ببلوغي 19 عامًا“.

وأتم:“بالتأكيد سأستفيد من ذلك في بطولات أخرى قادمة، وأتطلع للفوز بكأس العالم مرة ثانية، ومن غير الجائز التفكير في أنه علينا انتظار 20 عامًا للفوز بلقب ثانٍ“.

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