مبابي: الفوز بدوري أبطال أوروبا أفضل من التتويج بكأس العالم

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا قد يكون أهم من التتويج بلقب كأس العالم.

وأجرت شبكة ”مونت كارلو“ حوارًا مع مبابي، قال فيه:“دوري أبطال أوروبا له مكانة مهمة للغاية، والتتويج بكأس العالم في سن صغيرة أمر لا تدركه بالضرورة، وربما إذا سنحت لي الفرصة للفوز بها مرة ثانية ببلوغي 30 عامًا، سأشعر بسعادة أكبر من فرحتي بالتتويج بالمونديال لأول مرة“.

وأضاف:“تعاملت مع الأمر بنظرة، لقد فزت بكأس العالم للمرة الأولى، حسنًا سأذهب ويمكنني العودة والتتويج بها مرة أخرى“.

Kylian Mbappe collects the match ball after three excellent goals at Camp Nou ⚽️

وأوضح:“في دوري أبطال أوروبا الشعور مختلف، وعانيت وذقت طعم الخسارة، لذلك إذا فزت بدوري الأبطال سيكون الشعور استثنائيًا، والتتويج بلقب كأس العالم يبقى له مكانة، لكن الفوز بدوري الأبطال سيكون الأفضل بالنسبة لي“.

وصعد مبابي مع باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر 0/1 أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، أكثر نادٍ نال لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبًا.

22y 80d – Aged 22 years and 80 days, Kylian Mbappé has become the youngest player in UEFA Champions League history to reach 25 goals in the competition, taking the mantle from Lionel Messi (22y 286d). Idolise. pic.twitter.com/bPetOpNyri

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021