فلورنتينو بيريز يصل إلى 1000 مباراة مع ريال مدريد (إنفوغرافيك)

سيصبح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في وقت لاحق اليوم السبت، من جيل الألفية، حيث سيخوض الفريق مباراته رقم 1000 تحت رئاسته، وذلك ضد إيبار.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الفريق الملكي سيخوض هذه المباراة بعد نحو عقدين من الظهور الأول لبيريز كرئيس للنادي عندما تعاقد مع البرتغالي لويس فيغو من برشلونة بعد فوزه بانتخابات النادي في 17 يوليو/تموز 2000 وتفوقه على الرئيس حينها لورنزو سانز.

وفي 25 أغسطس/آب، بدأ ريال مدريد الموسم بخوض كأس السوبر الأوروبي أمام غالاتا سراي التركي بمشاركة النجم البرتغالي على أرضية استاد لويس الثاني في موناكو ورجل الأعمال المدريدي بيريز يجلس في المقصورة الرئيسية إلى جوار رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وألبير الثاني أمير موناكو.

ولم تبدأ مسيرة بيريز، البالغ من العمر 74 عاما، مع النادي بشكل جيد، حيث خسر ريال مدريد 2/1 بالهدف الذهبي، لكن جاء الفوز الأول للفريق تحت رئاسته في الليغا في سانتياغو برنابيو أمام فالنسيا.

لاعبون عالميون

وكان على فلورنتينو بيريز تجربة خيبة أمل أخرى بتلقي هزيمة هذه المرة في طوكيو في نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني ليخسر اللقب الثاني على التوالي في مباراة نهائية، وهو أمر لم يحدث مرة أخرى في فترته، كل شيء سيبدأ في إعادة توجيهه مع تأكيد الفوز بلقب الدوري ضد ألافيس (5/0).

وبدأت المواسم التالية من ولاية بيريز الأولى بالتعاقد مع لاعبين عالميين مثل زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو وديفيد بيكهام، لكن لم تأت ألقاب بارزة، حتى اللحظة التي انتهت فيها مرحلته الأولى باستقالة غير متوقعة بعد 334 مباراة (194 انتصارا و66 تعادلا و74 هزيمة)، إذ تولى تدريب الفريق 6 مدربين وشعوره بأنه قد دلل لاعبيه بشكل مفرط ليضيفوا 7 ألقاب فقط ليس بينها دوري أبطال أوروبا.

العودة إلى الرئاسة

وبعد مغادرته في فبراير/شباط 2006، فشل خلفاؤه أيضا في تعديل المسيرة، وفي قرار غير مسبوق قرر العودة للرئاسة مرة أخرى بروح متجددة، والعودة إلى النادي صيف العام 2009.

وفي هذه الفترة تعاقد بيريز مع النجم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وتشافي ألونسو وريكاردو كاكا، وعلى الرغم من ذلك، لم يقدم الفريق العروض المنتظرة، ولكن أكثر ما كان مؤلما هو استمرار تعثر الفريق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي موسم 2013/2014 بدأ الموسم بالمباراة 561 لبيريز التي شهدت مشاركة بعض اللاعبين المهمين حاليا مثل بنزيما، أحد 3 لاعبين خاضوا أكثر من نصف المباريات التي ترأس خلالها بيريز النادي، إلى جانب سيرجيو راموس والحارس إيكر كاسياس، ويأتي خلفهم مارسيلو وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ورفائيل فاران ثم إيسكو وتوني كروس وراؤول غونزالس وغوتي بين 11 لاعبا شاركوا في أكبر عدد من المباريات تحت قيادة بيريز.

وفي مباراته 620، حقق بيريز هدفه الكبير بقيادة ريال مدريد للقب العاشر بدوري الأبطال في ذلك النهائي الدرامي في لشبونة عام 2014 ضد أتلتيكو مدريد، وهو الفريق الوحيد القادر على إزعاج الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأتلتيكو مدريد بالتحديد المنافس الثاني الذي واجهه ريال مدريد أكثر من غيره (48 مرة) تحت رئاسة فلورنتينو، خلف برشلونة فقط (52 مباراة).

ودون أدنى شك فإن الفريق عانى كثيرا خلال مباريات الكلاسيكو، وهو الأمر الذي قل بعض الشيء بعد قدوم زيدان، مدربه الرئيسي، متقدما على فيسنتي ديل بوسكي الذي كان أكثر مدرب لريال مدريد في الفترة الرئاسية الأولى لبيريز وبعده جوزيه مورينيو.

لكن مع عودة المدير الفني الفرنسي تحديدا، احتفل بيريز بمباراته الـ900 وسيصل الآن إلى 1000 مباراة بقيادة زيدان أيضا، لكن هل سيستمر بيريز في ظل انتخابات الرئاسة هذا العام؟