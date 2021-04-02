رسميًا: فتح باب الترشح لانتخابات ريال مدريد صباح السبت بعد دعوة المجلس الانتخابي

وجه المجلس الانتخابي لنادي ريال مدريد الإسباني الدعوة رسميًا، لانتخاب رئيس ومجلس إدارة النادي ”الملكي“، بعد مطالبة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، المجلس الانتخابي بالدعوة للانتخابات.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة قال فيه إن العملية الانتخابية ستبدأ بتقديم أوراق الترشح بدءا من الغد السبت وحتى 12 أبريل الجاري.

وأضاف ريال مدريد في بيانه: ”وفقا للمادة 38 من القانون الاجتماعي للنادي، وافق المجلس الانتخابي على الدعوة لانتخاب رئيس النادي ومجلس إدارته وحدد موعد بدء العملية“.

وسيتم فتح باب الترشح بدءا من 3 وحتى 12 أبريل مع وجوب استيفاء المطالب وهي أن يكون المرشح إسباني الجنسية ولديه عضوية مستمرة لمدة 20 عاما وأن يصادق على 15% من ميزانية النادي.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلامية إسبانية، أن رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي البالغ من العمر 32 عاما، ينوي منافسة بيريز على رئاسة ريال مدريد.

كان فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي، أمس الخميس.

ويقضي بيريز، البالغ 74 عاما، فترة رئاسته الحالية التي بدأها عام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006، وقاد عملاق ”سانتياغو بيرنابيو“ إلى الفوز بخمسة ألقاب في ”الليغا“، ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وأعيد انتخاب بيريز آخر مرة لولاية خامسة في العام 2017، حينما كان مرشحا وحيدا.

وينتقد معارضوه، الإصلاح في النظام الأساسي للنادي منذ العام 2012، ما يجعل الترشح للرئاسة صعبا.

فمنذ ذلك الحين، يجب أن يكون أي مرشح للرئاسة عضوا في ريال مدريد لمدة 20 عاما على الأقل، وأن يكون قادرا على ضمان جزء من ميزانية الفريق بأصوله الشخصية.