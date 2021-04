حبس حكم صربي 15 شهرا وإيقافه 10 سنوات لاحتسابه ركلة جزاء "فضيحة"

أدين حكم صربي بالحبس لمدة 15 شهرًا مع إيقافه عن التحكيم لمدة عشر سنوات، بعد احتسابه ركلة جزاء وصفتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية بالفضيحة.

واحتسب الحكم سربيان أوبرادوفيتش ركلتي جزاء مثيرتين للجدل، وكلاهما تم تسجيلهما في فوز سبارتاك سوبوتيتسا 2-صفر على رادنيكي نيس في الدوري الصربي عام 2018.

وكانت المباراة حاسمة في المرحلة الفاصلة من الدوري المحلي، والفائز سيتأهل للدوري الأوروبي في الموسم التالي، وطرد الحكم أحد لاعبي الضيوف وكانت النتيجة التعادل، حيث حصل ميلان بافكوف على إنذارين في غضون دقيقتين ليطرد من الملعب.

Some of the most blatantly corrupt refereeing you'll ever see.

Some background – Spartak Subotica were playing Radnicki Nis in a match that directly determined the Europa League spot in the Serbian League. This was their 2nd pen of the game awarded by referee Srdjan Obradovic. pic.twitter.com/i1dJD59MGd

— Ball Street (@BallStreet) May 14, 2018