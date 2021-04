ريال مدريد يعلن إصابة سيرجيو راموس

أعلن ريال مدريد إصابة قائده ومدافعه سيرجيو راموس قبل دخول الفريق المرحلة الحاسمة من الموسم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:“بعد الفحوصات التي أُجريت لقائدنا سيرجيو راموس من قِبل الخدمات الطبية، تم تشخيصه بإصابة عضلية في التوأم الداخلي في ساقه اليسرى“.

وقالت إذاعة ”كوبيه“ إن راموس سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن مباريات ريال مدريد مع برشلونة وليفربول في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مع إيبار، ثم مع برشلونة في الدوري الإسباني، ثم ليفربول مرتين في دوري أبطال أوروبا.

وفي أول تعليق على إصابته كتب راموس عبر ”تويتر“:“لا يمكنني فعل أي شيء سوى التحدث بصراحة، والعمل الجاد، وتشجيع الفريق بروحي“.

وجاءت إصابة راموس رغم أنه شارك 4 دقائق فقط في مباراة إسبانيا مع كوسوفو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وغيبت الإصابات راموس عن ريال مدريد في 18 مباراة الموسم الماضي، في حين شارك القائد في 20 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع 1.

ويلعب ريال مدريد مع إيبار، يوم السبت، ثم مع ليفربول، يوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يستضيف برشلونة في الكلاسيكو، يوم 10 أبريل، ثم يسافر لمواجهة ليفربول مجددًا، يوم 14 أبريل، على ملعب أنفيلد.

No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma.

All I can do is speak frankly, work hard and support the team with my soul. https://t.co/GsclAjNdoa

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 1, 2021