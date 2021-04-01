سبورت : خوان لابورتا رئيس برشلونة يجتمع بوكيل إيرلينغ هالاند ووالده

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عقد اجتماعا مع مينو رايولا وكيل أعمال النجم والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ووالده، اليوم الخميس؛ لمناقشة إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

وحضر الاجتماع أيضا ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، وعبر رئيس برشلونة خلاله عن نية الفريق في دخول المنافسة على التعاقد مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن رايولا ووالد هالاند أخبرا لابورتا أن اللاعب منفتح على اللعب لبرشلونة، لكن الأمر يتعلق بتلبية مطالب بروسيا دورتموند المالية، والاتفاق معهم حول قيمة للصفقة.

وكان لابورتا قد وضع هالاند ضمن خططه في الصيف المقبل، وكان أيضا ضمن الصفقات التي اقترحها خلال حملته الانتخابية لرئاسة برشلونة.

ووصل رايولا ووالد هالاند صباح الخميس لبرشلونة، بشكل مفاجئ، ويتنافس برشلونة على النجم النرويجي رفقة فرق مانشستر سيتي وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وعلق مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، على زيارة رايولا ووالد هالاند لمدينة برشلونة.

وقال زورك في تصريحات نقلها موقع ”Sport1“ الألماني: ”أعتقد أنه لا حرج في أن يستمتع رايولا ووالد هالاند ببعض أشعة الشمس على البحر الأبيض المتوسط“.

وأضاف: ”تحدثت مع رايولا أمس الأربعاء، تبادلنا الآراء وكان موقفنا واضحا جدا، أشعر بالهدوء والارتياح لأن قرارنا ثابت ولم يتغير“.

وانضم هالاند لبروسيا دورتموند في يناير 2020، ويمتد عقده حتى يونيو 2024، ويتردد أن عقده يشمل بندا يتيح رحيله صيف العام المقبل، مقابل 75 مليون يورو.

وسجل هالاند 49 هدفا وصنع 11 في 49 مباراة.