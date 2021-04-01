رياضة

رسميا: فلورنتينو بيريز يدعو لإجراء...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 11:12 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 11:35 GMT

رسميا: فلورنتينو بيريز يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية في ريال مدريد

فلورنتينو بيريز يترأس ريال مدريد منذ 2009، حيث لم ينافسه أي شخص أعوام 2009 و2013 و2017.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن نادي ريال مدريد، رسميا، اليوم الخميس، الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة المقبلة.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: ”بعد الاستماع إلى مجلس الإدارة المنعقد اليوم الخميس، ووفقا للمادة الـ38 بالقسم (ب) من لائحة النادي الأساسية، طلب الرئيس فلورنتينو بيريز الشروع في إجراءات الدعوة لانتخابات الرئاسة ومجلس الإدارة“.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلامية إسبانية، أن رجل الأعمال الشاب إنريكي ريكيلمي البالغ من العمر 32 عاما، ينوي منافسة بيريز على رئاسة ريال مدريد.

 

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