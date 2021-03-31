توني كروس: كان من الخطأ منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022

وجه النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، انتقادات حادة بسبب منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، واصفا الأمر بأنه كان خطأ.

وقال كروس عبر ”بودكاست“ الذي يديره مع شقيقه فيليكس: إن العمال المهاجرين في قطر يواجهون ظروفا صعبة تصل إلى التعرض “ لشكل معين من أشكال العنف ”، مقترحا أن يظهر المنتخب الألماني احتجاجات خلال كأس العالم 2022 في قطر.

ورفض كروس فكرة مقاطعة البطولة، مؤكدا أن ذلك ربما لا يغير ظروف العمل في قطر.

وتابع نجم ريال مدريد: ”أعتقد أنه من المهم تعزيز الوعي بالمشكلات، ربما يكون ذلك في فترة الاستعداد أو خلال البطولة أيضا، وذلك أملا في تحسين الأمور“.

وأكمل: ”كان من الخطأ منح حق استضافة هذه البطولة هناك، العمال في قطر يعملون بلا توقف، في درجة حرارة تصل إلى 50، ومع سوء التغذية ونقص في مياه الشرب للعمال بشكل عام، وليس في مواقع العمل الخاصة بكأس العالم فقط“.

وذكر كروس: ”ما يحدث شكل معين من أشكال العنف يخضع له العمال، السلامة في العمل غير مضمونة على الإطلاق، والرعاية الطبية غير موجودة، ”كل هذه النقاط غير مقبولة على الإطلاق.. لا يمكن أن يكون هناك رأيان في ذلك“.

🇩🇪 @DFB_Team_EN and @realmadrid star @ToniKroos has said that boycotting 2022 🏆 @FIFAWorldCup in 🇶🇦 Qatar will not help improve the condition of the migrant workers in the host nation! 🙅‍♂️https://t.co/26xv5Ne3wT — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) March 31, 2021

وأكد نجم ريال مدريد: ”كرة القدم يمكنها ويجب عليها أن تلفت الانتباه إلى الأزمات، خاصة مع انتشارها، لكن كرة القدم أيضًا ليست مسؤولة وحدها عن جعل كل شيء أفضل في العالم“.

ولم يشارك كروس في الاحتجاجات التي نظمها لاعبو المنتخب الألماني، رفقة العديد من المنتخبات مثل هولندا والنرويج خلال مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة، بسبب الإصابة.

وكانت صحيفة ”غارديان“ البريطانية قد ذكرت مؤخرا أن 6500 عامل من خمس دول آسيوية لقوا حتفهم في قطر منذ العام 2010.

Germany midfielder Toni Kroos says awarding the 2022 World Cup to Qatar was a mistake and that the conditions of migrant workers in the country amount to 'a certain violence' https://t.co/r6ZfVoOE49 — dpa news agency (@dpa_intl) March 31, 2021

لاعبو منتخبي النرويج وهولندا يرتدون قمصانا للاحتجاج على حقوق الإنسان في قطر خلال مواجهتهما ضد تركيا ولاتفيا في تصفيات مونديال 2022.

قمصان لاعبي النرويج كتب عليها "حقوق الإنسان داخل وخارج الملعب".

أمام لاعبي هولندا كتبوا "كرة القدم تدعم التغيير".#إرم_سبورت pic.twitter.com/mfu2jNJoy4 — إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2021

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أن المنتخب الألماني لن يواجه عقوبات إثر احتجاجهم في مباريات التصفيات.

وكشف فيفا في بيانه، أنه ”يؤمن بحرية التعبير، وبقوة كرة القدم للخير. فيفا لن يتخذ إجراءات تأديبية بشأن هذا الموقف“.

فيما قال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم: ”تحلينا دائما بالشفافية بشأن صحة وسلامة العمال في المشروعات المرتبطة مباشرة بكأس العالم في قطر، منذ بدء أعمال التشييد والبناء في 2014 وقعت ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالعمل و35 حالة وفاة غير مرتبطة بالعمل، وقامت اللجنة العليا بالتحقيق في كل حالة للعمل على تجنب تكرارها مستقبلا“.

انتفاضة لاعبي النرويج قد تحرك العالم ضد حقوق الإنسان في قطر https://t.co/r26jgov4Xu pic.twitter.com/ICF4A3cldH — إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2021