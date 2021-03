القضاء الإسباني يلاحق نيمار وبارتوميو وروسيل بتهم الفساد والاحتيال

قالت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الإثنين، إن المحكمة العليا أكدت صلاحية القضاء في برشلونة في محاكمة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ووالديه، وجوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، رئيسي البارسا السابقين.

ووفقا للوكالة، فإنه يحق للقضاء ملاحقة نيمار ووالديه ورئيسي البارسا السابقين بتهم الفساد والاحتيال، التي تتعلق بصفقة انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني صيف العام 2013.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد أن تقدم عدد من المتهمين بطعن ضد قرار المحكمة الوطنية، والتي منحت في 2019، الاختصاص لمحكمة برشلونة الإقليمية كي تنظر في هذه القضية.

