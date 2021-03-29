القضاء الإسباني يلاحق نيمار وبارتوميو وروسيل بتهم الفساد والاحتيال

قالت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الإثنين، إن المحكمة العليا أكدت صلاحية القضاء في برشلونة في محاكمة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ووالديه، وجوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، رئيسي البارسا السابقين.

ووفقا للوكالة، فإنه يحق للقضاء ملاحقة نيمار ووالديه ورئيسي البارسا السابقين بتهم الفساد والاحتيال، التي تتعلق بصفقة انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني صيف العام 2013.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد أن تقدم عدد من المتهمين بطعن ضد قرار المحكمة الوطنية، والتي منحت في 2019، الاختصاص لمحكمة برشلونة الإقليمية كي تنظر في هذه القضية.

Re Neymar injury, really did not look like much. Reported as adductor muscle. There was some slight contact to add/ham as he was falling and possible stretch as leg swung around during fall, but on video nothing major stands out and he looked comfortable walking off pitch pic.twitter.com/l3yNle7hNG — Brian Sutterer MD (@b_sutterer) February 10, 2021

وفُتحت القضية بناء على شكوى من صندوق (دي آي إس) للاستثمارات، والذي يمتلك 40% من حقوق قيد نيمار.

ورفع الصندوق الشكوى لشعوره بتعرضه للاحتيال؛ على خلفية عدم تقاضيه لكامل المبلغ المنتظر، من وراء الصفقة حين انتقل نيمار من سانتوس البرازيلي لبرشلونة.

وانضم نيمار من سانتوس لبرشلونة مقابل 57.1 مليون يورو، كما أعلن برشلونة، لكن النيابة العامة الإسبانية قدرت الصفقة بـ83.3 مليون يورو على الأقل.

وغادر نيمار برشلونة بعد 4 سنوات (في 2017) إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وهي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن.