تقرير: رئيس ريال مدريد لا يخشى دفع مبلغ خيالي للتعاقد مع مبابي وهالاند

كشف موقع ”ديفينسا سنترال“، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لا يخشى دفع مبلغ مالي خيالي لضم النجمين الشابين الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، في الوقت ذاته ويعتبر اللاعبان صفقة مربحة أكثر للفريق.

ويرتبط ريال مدريد بالنجمين الشابين الصاعدين حاليا لقمة كرة القدم العالمية، وقد يدفع ريال مدريد أكثر من 250 مليون يورو لضمهما معا في فترة تشهد أزمة اقتصادية تضرب كرة القدم العالمية والفريق الملكي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وغياب الجماهير عن الملاعب وتراجع الإيرادات.

لكن الصحيفة ذكرت حسب مصدر مقرب من رئيس ريال مدريد، بأنه يبدو مستعدا للمغامرة الكبيرة وجمع النجمين في الفريق وفق مشروع مستقبلي ومتأكد أنه سيكون مربحا للفريق على الصعيد الرياضي والمالي.

ويؤمن فلورنتينز بيريز أن مبابي وهالاند هما نجما المستقبل في كرة القدم وسيخلفان الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو، ولذلك فجمعهما في ريال مدريد سيجعل الفريق محط اهتمام العالم وصناعة كرة القدم ويمنحه إيرادات مالية كبيرة.

وأكد الموقع أن بيريز يؤمن بقدرته على استعادة ما أنفقه لضمهما في غضون سنة واحدة، خصوصا أن الفريق سيكمل بناء ملعبه ”سانتياغو بيرنابيو“، الذي سيصبح ملعبا عالميا بعد تجديده.

كما أن هالاند، البالغ 20 عاما، ومبابي، البالغ 22 عاما، ما زال بإمكانهما اللعب لسنوات طويلة لصغر سنهما وهو ما يعطي ريال مدريد ضمانة مهمة للمستقبل للتنافس والفوز بالألقاب الكبيرة محليا وقاريا.

وعادت الصحيفة لتجربة 2009، حيث أنفق فلورنتينو بيريز 254 مليون يورو لجلب عدة نجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وكريم بنزيما، وكان استثمارا مهما للمستقبل، حيث فاز الفريق بعدها بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 بطولات محلية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي و4 لكأس العالم للأندية وألقاب في كأس الملك والسوبر الإسباني وحقق الفريق إيرادات مالية مهمة وأصبح أقوى اقتصاديا.

⚡️ “مرحلة رونالدو انتهت.. مبابي وهالاند هما هدف ريال مدريد”https://t.co/ZLTS4P0hYM — إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2021

وكانت شبكة ”ESPN“ كشفت مؤخرا أن دورتموند يريد 180 مليون يورو مقابل التخلي عن هالاند.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن التعاقد مع مبابي قد يكون الأقرب، لأن المفاوضات بشأن تجديد عقده لا تزال متوقفة، وأن عقد اللاعب الفرنسي ينتهي في عام 2022، ولذلك قد يضطر النادي الباريسي لبيعه في الصيف، لتجنب رحيله مجانا في العام التالي.

من جهة أخرى، أكد موقع ”ديفينسا سنترال“، أن إدارة ريال مدريد لا تضع البلجيكي روميلو لوكاكو ضمن اهتماماتها رغم الشائعات التي ربطت مهاجم إنتر ميلان بالفريق، وأن فلورنتينو بيريز يفضل التركيز على هالاند ومبابي.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الحالي برصيد 60 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 66 نقطة، ويواجه ليفربول الإنجليزي فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.