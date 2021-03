تركي آل الشيخ يوجه انتقادات حادة للتحكيم الإسباني‎

أعرب تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن ضيقه الشديد من تعادل فريقه، اليوم السبت، مع نظيره ليغانيس بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ضمن لقاءات الجولة الـ31.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على ”تويتر“: ”اللي حصل اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، ومو معقول هذا الدوري الإسباني!!! خسرنا 8 نقاط من التحكيم! إلى متى؟!“.

ويبدو أن غضب آل الشيخ جاء بسبب إدراك ليغانس التعادل القاتل في الدقيقة 99 من الوقت بدل الضائع، إثر احتساب الحكم ركلة جزاء عقب العودة لتقنية حكم الفيديو الـVAR.

وشهدت المباراة حصول روبين بيريز، لاعب ليغانيس، على بطاقة حمراء منذ الدقيقة 16.

وتمكن مانويل مورلانيس من تسجيل هدف أول لصالح ألميريا في الدقيقة91، لكن في الدقيقة 99 من الوقت بدل الضائع سجل خوان مونيوز التعادل لفريقه من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع ألميريا رصيده من النقاط إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ليغانيس رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة المقبلة سيواجه ألميريا نظيره مالاغا في الجولة الـ32.

كما ظهر خوسيه غوميز ، مدرب ألميريا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة غاضبا بشدة، قائلا: ”أنا غاضب، نحن نستحق الاحترام، يجب أن نستحق الكثير من الاحترام لهؤلاء الذين يعملون بجد داخل هذا النادي“.

It seems that Almeria coach Jose Gomez took the 98th minute penalty equalizer from 10 man (for 80 mins) Leganes in tonight’s big #LaLigaSmartbank promotion game pretty hard…. 😳

— Alex Fitzpatrick (@Mallorcalex100) March 27, 2021