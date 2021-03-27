رياضة

خدعة محكمة.. هذه قصة ظهور طائر البط...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 15:57 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 17:40 GMT

خدعة محكمة.. هذه قصة ظهور طائر البطريق في ملعب سانتياغو برنابيو (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، خلال الساعات الماضية، وصفه الجميع بالغريب، يظهر تواجد اثنين من طيور البطريق، في ملعب "سانتياغو برنابيو"، الذي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، خلال الساعات الماضية، وصفه الجميع بالغريب، يظهر تواجد اثنين من طيور البطريق، في ملعب ”سانتياغو برنابيو“، الذي يشهد أعمال تجديد ضخمة.

وفي الفيديو المتداول، الذي أصبح حديث الجميع على السوشيال ميديا، يظهر بطريقين وهما يسيران بحرية تامة في أحد مواقع الأعمال بمعقل ريال مدريد.

وأثار الفيديو استغراب وسخرية رواد السوشيال ميديا، كون البطاريق تعيش في القارة القطبية الجنوبية، كيف وصلت إلى سانتياغو برنابيو.

موقع ”elespanol“، أكد أن ”الفيديو مفبرك، وليس أكثر من مزحة من قبل خافيير كايرتا، وهو شاب شهير على مواقع التواصل الاجتماعي ومتخصص في متابعة الأعمال التي تجرى في البرنابيو، حيث تمكن من خلال إدخال بعض التعديلات المحكمة على الفيديو لتظهر البطاريق وكأنها تتحرك في سانتياغو برنابيو بدلا من موطنها الأصلي“.

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وأوضحت الصحيفة: ”ما يؤكد الخدعة أن العمال الذين ظهروا كانوا يتصرفون بهدوء شديد في ظل وجود البطاريق وهو بالتأكيد أمر غير واقعي“.

يذكر أن ريال مدريد يقوم بأعمال تطوير ملعب ”سانتياغو برنابيو“ منذ أكثر من عام، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التطوير في عام 2022 أو 2023.

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