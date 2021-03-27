ماركا: هالاند ومبابي هما الهدف الأكبر لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، المحاولات التي يجريها نادي ريال مدريد لضم الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، يوم السبت، إلى أن الضجيج بشأن عودة كريستيانو رونالدو المحتملة إلى ريال مدريد قد طغى على الهدف الحقيقي للنادي في سوق الانتقالات، مؤكدة أن الثنائي هالاند ومبابي هما الهدف الأكبر لريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت أن الجميع يرى أنه من المحتمل أن يصبح اللاعب مبابي البالغ من العمر 22 عاما، وهالاند البالغ من العمر 20 عاما، هما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي المستقبل.

وألقى التقرير الضوء على الأزمة التي يواجهها مسؤولو باريس سان جيرمان مع مبابي بشأن تجديد تعاقده، الذي ينتهي في 2022، موضحا أن الأمر قد يدفع النادي الفرنسي لعرض اللاعب للبيع؛ خوفا من خسارته مجانا.

أما هالاند فأكدت التقارير، أن العلاقة القوية بين فلورنتينو بيريز ومسؤولي بروسيا دورتموند قد لا تشكل أي أفضلية للميرنغي، في ظل وجود تحركات حول اللاعب من كبرى أندية أوروبا.

وبحسب ما ذكرته شبكة ”ESPN“، فإن دورتموند يريد الحصول على 180 مليون يورو للسماح برحيل هالاند في السوق الصيفي المقبل.

ويرتبط هالاند بالانتقال إلى برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لكن السعر الذي يطلبه دورتموند قد يمنع أي ناد من التعاقد معه.

وأشارت تقارير أخرى، إلى أن الثنائي قد يكلف خزائن ريال مدريد 300 مليون يورو تقريبا، وهو ما يصعب الصفقتين على النادي الإسباني، ولكن هناك خطة يسعى لتنفيذها لمحاولة ضم اللاعبين، وهي تخفيض سقف الرواتب في الفريق، بالإضافة إلى بيع بعض اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات تحت قيادة زين الدين زيدان.

ESPN: بروسيا دورتموند يحدد سعر بيع إيرلينغ هالاند https://t.co/pk3xfXmPpU pic.twitter.com/lTSELasURr — إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2021

وشارك مبابي خلال الموسم الجاري في 36 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 9.

أما هالاند فقد شارك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8.