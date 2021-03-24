رياضة

تصفيات كأس العالم.. قطر تهزم لوكسمب...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 19:14 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 19:35 GMT

تصفيات كأس العالم.. قطر تهزم لوكسمبورغ وتركيا تكتسح هولندا‎

فاز منتخب قطر على نظيره لوكسمبورغ بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

فاز منتخب قطر على نظيره لوكسمبورغ بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد مونتاري في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وتشارك قطر في تصفيات أوروبا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، ولكن لن تُحتسب نقاطه في المجموعة الأولى، ولن تؤثر نتائجه على هوية المتأهلين إلى البطولة.

 

قاد بوراك يلماز نجم منتخب تركيا فريقه إلى فوز كاسح على نظيره الهولندي 4/2، وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في افتتاح مسيرة الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

حسم المنتخب التركي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما يلماز ”35 عاما“ في الدقيقتين 15 و34 من ضربة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث للمنتخب التركي في الدقيقة 46، ورد الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما البديلان دافي كلاسين ولوك دي يونغ في الدقيقتين 75 و76 .

ولكن يلماز أكمل الهاتريك بالهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 81 ليقضي على آمال الضيوف في التعادل.

وتصدر المنتخب التركي المجموعة السابعة مبكرا بحصد أول ثلاث نقاط له في التصفيات، قبل مباراته الصعبة في ضيافة المنتخب النرويجي يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

في المقابل، يستضيف المنتخب الهولندي نظيره اللاتفي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

 

 

 

 

 

 

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