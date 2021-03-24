تصفيات كأس العالم.. قطر تهزم لوكسمبورغ وتركيا تكتسح هولندا‎

فاز منتخب قطر على نظيره لوكسمبورغ بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الأربعاء، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد مونتاري في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وتشارك قطر في تصفيات أوروبا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، ولكن لن تُحتسب نقاطه في المجموعة الأولى، ولن تؤثر نتائجه على هوية المتأهلين إلى البطولة.

هدف منتخبنا الوطني الاول على #لوكسمبورغ عبر محمد مونتاري د12

.. التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 #منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/6tnGDgPl7K — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 24, 2021

قاد بوراك يلماز نجم منتخب تركيا فريقه إلى فوز كاسح على نظيره الهولندي 4/2، وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في افتتاح مسيرة الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

حسم المنتخب التركي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما يلماز ”35 عاما“ في الدقيقتين 15 و34 من ضربة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث للمنتخب التركي في الدقيقة 46، ورد الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما البديلان دافي كلاسين ولوك دي يونغ في الدقيقتين 75 و76 .

ولكن يلماز أكمل الهاتريك بالهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 81 ليقضي على آمال الضيوف في التعادل.

وتصدر المنتخب التركي المجموعة السابعة مبكرا بحصد أول ثلاث نقاط له في التصفيات، قبل مباراته الصعبة في ضيافة المنتخب النرويجي يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

في المقابل، يستضيف المنتخب الهولندي نظيره اللاتفي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

تركيا 1 × 0 هولندا |هدف تركيا https://t.co/gdPcsY4Cwm — أهداف المباريات 🔔 (@Pinterestsport) March 24, 2021

تركيا 2 × 0 هولندا | هدف ثاني تركيا https://t.co/KtUVhioQLc — أهداف المباريات 🔔 (@Pinterestsport) March 24, 2021