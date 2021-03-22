إيرلينغ هالاند: الوقت غير مناسب للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

علق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، على إمكانية رحيله عن الفريق، وربطه بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، في السوق الصيفي المقبل.

وأوضح هالاند في تصريحات نقلتها شبكة ”ESPN“، أنه يستمتع ويشعر بالراحة مع بروسيا دورتموند، حيث بات لاعبا أفضل، وأشار إلى أن لديه عقدا يربطه مع النادي الألماني، وغير منزعج من البقاء مع أسود فيستفاليا.

وانضم هالاند البالغ من العمر 20 عاما إلى بروسيا دورتموند، في يناير 2020، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وبسؤاله عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، أكد هالاند: ”الوقت غير مناسب لاتخاذ قرارات حاليا“.

ثنائية هالاند ضد بايرن ميونخ في اول ١٠ دقائق من المباراة

pic.twitter.com/hkvma247aW — محمد النمير (@MohamedAlnumair) March 6, 2021

وبشأن المقارنة المستمرة بينه وبين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لاعبي يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب، قال هالاند: ”كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعيدان عن أي مقارنة بلاعبين آخرين“.

وعن الحادثة المثيرة للجدل عندما ألقى قميص بروسيا دورتموند على الأرض في المباراة الأخيرة أمام كولن في الدوري الألماني، قال النرويجي: ”كنت غاضبا جدا بعد المباراة، كان موقفا سيئا عندما ألقيت القميص، أعتذر عن ذلك، لقد خرجت عن السيطرة لأنني كنت غاضبا للغاية“.

ومنذ انتقاله إلى بروسيا دورتموند سجل هالاند 49 هدفا وصنع 11 في 49 مباراة، ويرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2024.