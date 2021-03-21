مبابي يصبح أصغر لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الفرنسي

حقق كيليان مبابي، البالغ من العمر 22 عامًا، رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الفرنسي بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل 100 هدف في البطولة بفضل ثنائيته في فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون 4-2.

وقالت إحصاءات شبكة ”OPTA“ إن مبابي أحرز 8 أهداف في مرمى ليون في الدوري، وكان أداؤه أفضل فقط ضد ديغون (11 هدفًا)، ليصل إلى 100 هدف في الدوري بواقع 84 هدفًا مع باريس سان جيرمان، و16 مع موناكو فريقه السابق.

100 – Kylian Mbappé has scored eight goals against Lyon in Ligue 1, doing better only against Dijon (11). He has reached the 100 goals scored in the top-flight (84 with Paris, 16 with Monaco). Amazing. pic.twitter.com/vfMDuZzyPk — OptaJean (@OptaJean) March 21, 2021

وانفرد سان جيرمان بالصدارة بفارق الأهداف عن ليل المتصدر السابق، بينما ظل أولمبيك ليون الذي سجل له الجزائري إسلام سليماني، وماكسويل كورنييه في المركز الثالث.

ويعد هذا إنجازًا لـ“مبابي“ كون عمره 22 عامًا، ووصل إلى هذا الرقم في 142 مباراة فقط، وقد سبقه 88 لاعبًا سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري.

ويرجع أول هدف سجله الدولي الفرنسي في البطولة إلى، 20 فبراير/شباط 2016، وكان عمره آنذاك 16 عامًا، ولا يزال يلعب في موناكو، وسجل 15 هدفًا آخر في الدوري مع موناكو خلال عام ونصف العام.

والحارس المفضل لمبابي هو ”أنتوني لوبيز“ الذي استقبلت شباكه الأهداف التي سجلها في مرمى أولمبيك ليون، بما في ذلك ثنائية الليلة.

يشار إلى أن مبابي سجل أيضًا 25 هدفًا في دوري أبطال أوروبا في 44 مباراة، و16 هدفًا في 39 مباراة مع منتخب فرنسا الذي تُوّج معه بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

ويحظى مبابي باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها ريال مدريد الذي يسعى إلى التعاقد معه قبل نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، العام المقبل، في ظل رفض المهاجم الشاب تجديد عقده مع النادي الباريسي.