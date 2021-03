مبابي يصبح أصغر لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الفرنسي

حقق كيليان مبابي، البالغ من العمر 22 عامًا، رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الفرنسي بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل 100 هدف في البطولة بفضل ثنائيته في فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون 4-2.

وقالت إحصاءات شبكة ”OPTA“ إن مبابي أحرز 8 أهداف في مرمى ليون في الدوري، وكان أداؤه أفضل فقط ضد ديغون (11 هدفًا)، ليصل إلى 100 هدف في الدوري بواقع 84 هدفًا مع باريس سان جيرمان، و16 مع موناكو فريقه السابق.

100 – Kylian Mbappé has scored eight goals against Lyon in Ligue 1, doing better only against Dijon (11). He has reached the 100 goals scored in the top-flight (84 with Paris, 16 with Monaco). Amazing. pic.twitter.com/vfMDuZzyPk

— OptaJean (@OptaJean) March 21, 2021