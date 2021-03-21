رسميا.. ليونيل ميسي الأكثر مشاركة في تاريخ برشلونة

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر مشاركة مع نادي برشلونة بمشاركته أمام ريال سوسيداد، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وأشرك رونالد كومان مدرب برشلونة ميسي أساسيا أمام ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، ليصل البرغوث إلى 768 مباراة بقميص النادي الكتالوني، في مختلف المسابقات.

وبات ميسي الأكثر مشاركة مع برشلونة منذ تأسيسه عام 1899، متفوقا بمباراة وحيدة عن زميله السابق تشافي هرنانديز الذي لعب 767.

💙 H I S T Ó R I C O ❤️

🐐 Una cifra legendaria para un jugador irrepetible

🙌 #Messi768 pic.twitter.com/nZZCDhXCM9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 21, 2021

وميسي هو الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ برشلونة برصيد 661 هدفا، في حين صنع 291، بينها 511 مباراة في الدوري الإسباني، سجل فيها 465 هدفا، وصنع 206.

وظهر ميسي مع الفريق الأول لبرشلونة لأول مرة عام 2004، تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وبات أفضل لاعب في تاريخ النادي على مر العصور، وقاده للتتويج بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و6 مرات في كأس إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.

ويملك برشلونة 59 نقطة من 27 مباراة وحال فوزه على ريال سوسيداد سيرفع رصيده إلى 62 نقطة، وسيبتعد بـ4 نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الليغا.