ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يتخطى ألافيس ويطير بالصدارة

طار فريق أتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ديبورتيفو ألافيس 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

وجاء هدف الانتصار الوحيد لأتلتيكو في الدقيقة 54، بعد كرة عرضية مميزة أرسلها المدافع كيران تريبير وجدت الأوروغوياني لويس سواريز الذي حولها برأسه في الشباك.

بهدف سواريز وتصدي #أوبلاك لركلة جزاء#أتلتيكو_مدريد يلدغ ديبورتيفو ألافيس 1/0 ويبتعد في صدارة #الليغا

أتلتيكو يملك 66 نقطة من 28 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط عن #ريال_مدريد الثاني

و7 نقاط عن #برشلونة الثالث الذي لعب مباراة أقل

تتبقى 10 مباريات على النهاية#إرم_سبورت #سواريز pic.twitter.com/y2fnvSyE1t — إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2021

وكاد الأتلتي أن يدفع ثمن عدم تعزيز تقدمه غاليًا، لولا تألق حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك في التصدي لركلة جزاء احتسبها الحكم قبل 4 دقائق فقط من نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن برشلونة الذي سيواجه ريال سوسيداد في وقت لاحق، مساء اليوم.

وتوقف رصيد ألافيس عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: