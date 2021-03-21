رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدري...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 20:13 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 21:10 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يتخطى ألافيس ويطير بالصدارة

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

طار فريق أتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ديبورتيفو ألافيس 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

وجاء هدف الانتصار الوحيد لأتلتيكو في الدقيقة 54، بعد كرة عرضية مميزة أرسلها المدافع كيران تريبير وجدت الأوروغوياني لويس سواريز الذي حولها برأسه في الشباك.

وكاد الأتلتي أن يدفع ثمن عدم تعزيز تقدمه غاليًا، لولا تألق حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك في التصدي لركلة جزاء احتسبها الحكم قبل 4 دقائق فقط من نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن برشلونة الذي سيواجه ريال سوسيداد في وقت لاحق، مساء اليوم.

وتوقف رصيد ألافيس عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

2021-03-1-100

2021-03-2-87

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