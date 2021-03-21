ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. سواريز يشدد الخناق على ليونيل ميسي

واصل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد ملاحقة زميله السابق ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، في الصراع على صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وسجل سواريز هدفا، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليغا.

وجاء هدف سواريز بضربة رأسية بعد كرة عرضية من كيران تريبير، في الدقيقة 54.

ورفع سواريز رصيده إلى 19 هدفا في الليغا الموسم الحالي، في المركز الثاني على لائحة الهدافين، ويتأخر بهدفين عن ميسي الذي سجل 21 هدفا، علما أن برشلونة يلعب مع ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا في وقت لاحق.

ويأتي كريم بنزيما نجم ريال مدريد في المركز الثالث وسجل 17 هدفا، ثم جيرارد مورينو لاعب فياريال وسجل 16 هدفا.

وفيما يلي تريب هدافي الدوري الإسباني:

1. ليونيل ميسي، برشلونة، 21 هدفا.

2. لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 19 هدفا.

3. كريم بنزيما، ريال مدريد، 17 هدفا.

4. جيرارد مورينو، فياريال، 16 هدفا.