إذاعة إسبانية تكشف حقيقة توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع فينالدوم

كشفت إذاعة ”RAC1“ حقيقة التقارير التي تم تداولها بشأن توصل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، لاتفاق نهائي لضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، أكدت أن فينالدوم، وافق على العقد المبدئي للانتقال إلى برشلونة.

The Sunday Times understands that Wijnaldum has agreed a pre-contract deal to become the first signing of Joan Laporta’s second spell as president of the Barcelona. @DuncanCastles reports #LFC https://t.co/mruzFM2zwR

— Times Sport (@TimesSport) March 21, 2021