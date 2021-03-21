رياضة

إذاعة إسبانية تكشف حقيقة توصل برشلو...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 10:55 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 12:00 GMT

إذاعة إسبانية تكشف حقيقة توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع فينالدوم

كشفت إذاعة "RAC1" حقيقة التقارير التي تم تداولها بشأن توصل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، لاتفاق نهائي لضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت إذاعة ”RAC1“ حقيقة التقارير التي تم تداولها بشأن توصل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، لاتفاق نهائي لضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، أكدت أن فينالدوم، وافق على العقد المبدئي للانتقال إلى برشلونة.

ولكن الإذاعة الإسبانية، نقلت عن مسؤولين داخل ”البلوغرانا“ نفيهم لهذه التقارير، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على توقيع فينالدوم، أو وجود اتفاق قد تم بشأن الصفقة مع لابورتا.

وينتهي عقد فينالدوم مع ”الريدز“ بنهاية الموسم الحالي، ولا يرغب اللاعب في التجديد مع النادي الإنجليزي.

وساهم فينالدوم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وخاض اللاعب حتى الآن، 40 مباراة في جميع البطولات مع ليفربول، وسجل 3 أهداف.

فينالدوم انضم إلى ليفربول، في 2016، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، بصفقة بلغت 23 مليون جنيه إسترليني.

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