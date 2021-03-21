إذاعة إسبانية تكشف حقيقة توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع فينالدوم

كشفت إذاعة ”RAC1“ حقيقة التقارير التي تم تداولها بشأن توصل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، لاتفاق نهائي لضم الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، أكدت أن فينالدوم، وافق على العقد المبدئي للانتقال إلى برشلونة.

The Sunday Times understands that Wijnaldum has agreed a pre-contract deal to become the first signing of Joan Laporta’s second spell as president of the Barcelona. @DuncanCastles reports #LFC https://t.co/mruzFM2zwR — Times Sport (@TimesSport) March 21, 2021

ولكن الإذاعة الإسبانية، نقلت عن مسؤولين داخل ”البلوغرانا“ نفيهم لهذه التقارير، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على توقيع فينالدوم، أو وجود اتفاق قد تم بشأن الصفقة مع لابورتا.

🚨📝 FC Barcelona DENIES that they have an agreement closed with Georginio Wijnaldum! ⛔⏳🤝 [@gerardromero] pic.twitter.com/bVI9KrxS0b — Managing Barça (@ManagingBarca) March 21, 2021

وينتهي عقد فينالدوم مع ”الريدز“ بنهاية الموسم الحالي، ولا يرغب اللاعب في التجديد مع النادي الإنجليزي.

وساهم فينالدوم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وخاض اللاعب حتى الآن، 40 مباراة في جميع البطولات مع ليفربول، وسجل 3 أهداف.

فينالدوم انضم إلى ليفربول، في 2016، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، بصفقة بلغت 23 مليون جنيه إسترليني.