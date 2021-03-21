ياسين بونو يعلق على هدفه القاتل في مباراة بلد الوليد ضد إشبيلية (فيديو)

أعرب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، عن سعادته الكبيرة بهدفه القاتل في شباك بلد الوليد، والذي منح فريقه التعادل (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، بالجولة الـ28 للدوري الإسباني.

ومنح التشيلي فابيان أوريانا لاعب الوسط التقدم بهدف لبلد الوليد من ركلة جزاء بعدما تعرض المهاجم شون فايسمان لخطأ من ثنائي دفاع إشبيلية دييغو كارلوس وكريم رقيق.

لكن الحارس بونو كان هو المنقذ في النهاية، إذ تقدم في المحاولة الأخيرة من ركلة ركنية واستغل ارتباكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة من مدى قريب داخل المرمى.

وبقي إشبيلية رابعا برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ريال سوسيداد، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف برشلونة ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة، اليوم الأحد.

وكان بلد الوليد سيقفز إلى المركز الـ14 لو خرج فائزا، لكنه الآن يحتل المركز الـ16 وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

Yassine Bounou take a bow! The Sevilla goalkeeper came up with a stoppage time leveller to hand his side a vital point against Real Valladolid 🧤🇲🇦#beINLIGA Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/M11tt5PUV0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 20, 2021

وقال بونو عقب المباراة: ”هذا مذهل ومن الصعب أن أشرح الحالة ولم أكن أعرف كيف أحتفل.. أنت تفعل دورك في منطقة جزائك ومن الغريب جدا أن أجد نفسي في منطقة الجزاء الأخرى“.

وبونو ليس أول حارس يسجل هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ فعلها ماركو دميتروفيتش حارس إيبار من ركلة جزاء خلال الخسارة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في يناير.

لكن آخر حارس سجل هدفا خلال سير اللعب في الدوري الإسباني كان عن طريق داني أرانزوبيا حارس ديبورتيفو كورونيا، عندما تعادل ناديه 1-1 مع ألميريا في فبراير 2011.

وأضاف بونو: ”منذ عامين عندما كنت ألعب في جيرونا كنت قريبا من التسجيل. تذكرت ذلك أمس، ونظرت إلى المدرب وطلب مني التقدم إلى الأمام. سقطت الكرة أمامي وفعلت ما فعلته“.

ووفقا لما أوضحته شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن بونو، أصبح أول حارس من إشبيلية يسجل هدفا في الدوري الإسباني عبر تاريخه.