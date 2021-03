ياسين بونو يعلق على هدفه القاتل في مباراة بلد الوليد ضد إشبيلية (فيديو)

أعرب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، عن سعادته الكبيرة بهدفه القاتل في شباك بلد الوليد، والذي منح فريقه التعادل (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، بالجولة الـ28 للدوري الإسباني.

ومنح التشيلي فابيان أوريانا لاعب الوسط التقدم بهدف لبلد الوليد من ركلة جزاء بعدما تعرض المهاجم شون فايسمان لخطأ من ثنائي دفاع إشبيلية دييغو كارلوس وكريم رقيق.

لكن الحارس بونو كان هو المنقذ في النهاية، إذ تقدم في المحاولة الأخيرة من ركلة ركنية واستغل ارتباكا داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة من مدى قريب داخل المرمى.

وبقي إشبيلية رابعا برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ريال سوسيداد، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف برشلونة ثالث الترتيب برصيد 59 نقطة، اليوم الأحد.

وكان بلد الوليد سيقفز إلى المركز الـ14 لو خرج فائزا، لكنه الآن يحتل المركز الـ16 وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

Yassine Bounou take a bow! The Sevilla goalkeeper came up with a stoppage time leveller to hand his side a vital point against Real Valladolid 🧤🇲🇦#beINLIGA

