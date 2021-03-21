آرسنال يستهدف ضم كوتينيو بعد رغبة برشلونة في بيعه

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن آرسنال عاد للاهتمام بضم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، بعدما فشل في تحقيق ذلك الصيف الماضي نتيجة تشبث المدرب الهولندي رونالد كومان ببقائه.

وحسب الصحيفة، فالمدرب الإسباني ميكيل آرتيتا كان يرغب في ضم كوتينيو في الصيف الماضي، لكن إصرار المدرب الهولندي على بقائه دفع الفريق للتعاقد مع البرازيلي ويليان ثم استعارة النرويجي مارتين أوديغارد من ريال مدريد لحل مشكلة وسط الميدان الهجومي.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فأمل آرسنال في ضم النجم السابق لفريق ليفربول تجدد بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة برشلونة في التخلص منه خلال الصيف المقبل، حتى لا يدفع 20 مليون يورو لفريق ليفربول حين يصل اللاعب إلى 100 لقاء رفقة برشلونة.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول مقابل 120 مليون يورو و40 مليون يورو كمتغيرات دفع منها 15 مليون يورو، وما زال أمامه دفع 25 مليون يورو من بينها 20 مليون يورو، حال وصول اللاعب إلى 100 لقاء مع ”البلوغرانا“.

وشارك كوتينيو في 90 لقاء ويتبقى أمامه 10 لقاءات للوصول إلى 100، لكنه حاليا مصاب ولا يلعب مع برشلونة ولن يصل للعدد المطلوب من اللقاءات مع نهاية الموسم الحالي.

ويحتاج برشلونة للمال في الصيف المقبل، من أجل تعاقدات جديدة ولذلك يضع عدة لاعبين للبيع ومن بينهم كوتينيو.

ويبقى أمام آرسنال أحد أبرز المهتمين بالنجم البرازيلي التفاوض مع برشلونة بشأن مبلغ الصفقة في الميركاتو المقبل.

ولعب كوتينيو بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وأعير النجم البرازيلي خلال الموسم الماضي إلى بايرن ميونخ الألماني وساهم في فوز الفريق بالثلاثية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.