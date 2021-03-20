ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر سيلتا فيغو ويرتقي إلى المركز الثاني "مؤقتا"

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره سيلتا فيغو (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”بالايدوس“ في إطار الجولة الـ28 للدوري الإسباني.

وسجل لريال مدريد، كريم بنزيما (هدفين) في الدقيقتين 20 و30 وسجل أسنسيو الهدف الثالث مع الدقيقة 94، في حين أحرز هدف سيلتا، سانتي مينا في الدقيقة 40.

نهاية المباراة | ريال مدريد 3 – 1 سيلتا فيغو#إرم_سبورت pic.twitter.com/nUkF2VKW9S — إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2021

ووصل ريال مدريد بهذا الفوز إلى النقطة 60 ليرتقي إلى المركز الثاني ”مؤقتا“، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 63 نقطة.

وقد توقف رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 34 في المركز الـ11.

وأمام برشلونة فرصة لاستعادة الوصافة، حيث سيواجه ريال سوسييداد، غدا الأحد.