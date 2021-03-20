رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 17:07 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 18:45 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر سيلتا فيغو ويرتقي إلى المركز الثاني "مؤقتا"

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره سيلتا فيغو (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "بالايدوس" في إطار الجولة الـ28 للدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره سيلتا فيغو (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”بالايدوس“ في إطار الجولة الـ28 للدوري الإسباني.

وسجل لريال مدريد، كريم بنزيما (هدفين) في الدقيقتين 20 و30 وسجل أسنسيو الهدف الثالث مع الدقيقة 94، في حين أحرز هدف سيلتا، سانتي مينا في الدقيقة 40.

ووصل ريال مدريد بهذا الفوز إلى النقطة 60 ليرتقي إلى المركز الثاني ”مؤقتا“، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 63 نقطة.

وقد توقف رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 34 في المركز الـ11.

وأمام برشلونة فرصة لاستعادة الوصافة، حيث سيواجه ريال سوسييداد، غدا الأحد.

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