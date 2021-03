موندو ديبورتيفو: برشلونة استقر على بيع فيليب كوتينيو

أفادت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن إدارة برشلونة تنوي بيع البرازيلي فيليب كوتينيو في السوق الصيفي المقبل.

وانتقل كوتينيو البالغ من العمر 28 عاما، لبرشلونة من ليفربول في يناير 2018 في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو كمبلغ ثابت، إلى جانب 40 مليون يورو كمتغيرات.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن برشلونة ينوي بيع كوتينيو في السوق الصيفي لتجنب دفع المزيد من الأموال لليفربول.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا شارك كوتينيو في 10 مباريات مع برشلونة فإنه سيكون عليه دفع 20 مليون يورو لليفربول ضمن بنود الصفقة التي تمت في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

