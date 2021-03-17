كم هو مبلغ الضمان المالي ولماذا هو ضروري ليصبح لابورتا رئيسا رسميا لنادي برشلونة؟

حصل خوان لابورتا، المنتخب لرئاسة برشلونة، على الضمان المالي الضروري ليصبح بإمكانه رسميا تحمل مسؤوليته الجديدة بداية من اليوم الأربعاء، بعد الترخيص من قبل السلطات الرياضية في إسبانيا.

وتنص القوانين في إسبانيا، التي وضعها المجلس الأعلى للرياضة، على ضرورة وضع الإدارة الجديدة المنتخبة مبلغا يصل لنسبة 15% من ميزانية الفريق المقررة للموسم ليصبح انتخابه قانونيا، وهي القوانين التي تتبناها كل الأندية في إسبانيا.

وبحسب ميزانية 2020-2021 التي أقرتها الإدارة السابقة لبرشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، والتي تضمنت مصاريف تبلغ 828 مليون يورو، فإن خوان لابورتا وإدارته كانوا مطالبين بوضع ضمان مالي يصل إلى 124.6 مليون يورو.

🔊Declaracions de Joan Laporta a la sortida de la notaria. pic.twitter.com/fcty5r3Hhp — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) March 17, 2021

ولا يكفي الفوز بالانتخابات ليصبح المرشح رئيسا لفريق في إسبانيا، فلا بد من وضع الضمان المالي، وفي زمن لا يتجاوز 10 أيام من إعلان النتائج، وهو ما كان يهدد الإدارة الجديدة لبرشلونة المكونة من 15 عضوا.

وبعد مفاوضات طويلة تمكن خوان لابورتا وإدارته من جمع المبلغ من مالهم الخاص، بحسب صحيفة ”سبورت“، ووضعه في حساب بالبنك ليصبح بإمكانه ممارسة مهامه، قبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية لوضعه، حيث كان سينتهي يوم الأربعاء.

كما ذكرت أن لابورتا تدبر أمر الضمانات بالفعل بعد اتفاقه مع Audax، في انتظار أن ينجح في توثيق ذلك برابطة الدوري.

وقال لابورتا عقب اجتماع مطول في مكتب العدل: ”كل شيء على ما يُرام. اليوم سوف يكون حفل التنصيب، وصلنا متأخرين لكن الوضع كان يستحق كل ذلك الوقت“.

وبحسب إذاعة ”كوبي“، فإنه ”يجب على رابطة الليغا الآن التحقق من صحة الضمان البالغ 124 مليون يورو، وفي الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء، سيتم تنصيبه رئيساً لبرشلونة في كامب نو“.

خوسيه الياس (رئيس Audax): لابورتا سوف يكون الرئيس غدًا دون مشاكل pic.twitter.com/wD4Bv4FQua — FCB World (@FCBW_A7) March 17, 2021

وما زالت ميزانية برشلونة لموسم 2020-2021 لم تتم المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية، وهي محل نزاع قانوني ضد الإدارة السابقة للفريق.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن ديون برشلونة تبلغ قرابة 1.2 مليار يورو، أكثر من نصفها واجبة السداد خلال شهر يونيو من العام الجاري.