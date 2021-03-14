عدم الإعلان عن ركلات جزاء يغضب ريال مدريد.. والكشف عن حديث راموس مع حكم مباراة إلتشي

احتج ريال مدريد على التحكيم في المباراتين الأخيرتين أمام أتلتيكو مدريد وإلتشي بسبب عدم الإعلان عن ضربتي جزاء الأولى بعد لمسة يد للبرازيلي فيليبي، والثانية إثر إسقاط راموس داخل منطقة جزاء الخصم.

وحسب موقع ”ديفينسا سنترال“، فقضية عدم الإعلان عن ضربات جزاء من قبل الحكام تغضب ريال مدريد، حيث منذ ضربة جزاء الكلاسيكو الأول في ”كامب نو“ ضد برشلونة وضربة جزاء التي نفدها راموس وأثارت الجدل وطيلة 5 أشهر لم يحتسب للميرنغي أي ركلة جزاء لصالحه، بينما أعلن الحكام عن 8 ضربات جزاء ضده.

ورفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التعليق على قرارات الحكام كعادته، بينما اعتبر خبراء تحكيم صحيفتي ”آس“ و“ماركا“ أن إسقاط راموس كان يستحق الإعلان عن ركلة جزاء ولم يرتكب قائد الفريق أي خطأ ضد مدافع إلتشي.

. @SergioRamos “Penalti como una casa” los sonidos del fútbol 🔝🦦🔥 pic.twitter.com/PyDjSkOwD4 — Natán Flores (@natanfm) March 14, 2021

وكشفت قناة ”موفيستار“ عن حديث سيرجيو راموس مع الحكم فاسكيز فيرغويروا خلال احتجاجه، حيث قال راموس: ”ضربة جزاء.. ضربة جزاء أمسكني، اذهب لمراجعتها“.

وأضاف: ”من المعجزة أنه لم يكسر ذراعي، أطلب منك أن تذهب لتراها، إنها ضربة جزاء واضحة“.

والتفت راموس للاعبي إلتشي، وقال لهم: ”سأبقى هنا لكوني سأنفذها سترون“، لكن الحكم لم يستجب له لراموس وقرر استمرار اللعب.

وواصل قائد ريال مدريد مطالبته للحكم بمراجعة لقطة إسقاطه بعد عدم تلبية طلبه وإصراره على موقفه.

Ha pitado falta de Sergio Ramos jajajajajaja esto es de coñapic.twitter.com/dK7hI6fkmb — Manucho (@_paachoo_) March 13, 2021

وأنقذ كريم بنزيما ريال مدريد مجددا بتسجيل هدفين متأخرين لينتزع الفوز 2-1 من ضيفه إلتشي، يوم السبت، ويحيي أمله في اللحاق بأتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني.

وارتقى ريال للمركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو الذي تعادل دون أهداف مع خيتافي، أمس، ويتقدم ريال بنقطة واحدة على برشلونة ثالث الترتيب الذي يستضيف هويسكا، غدا الإثنين.