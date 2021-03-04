رسميًا.. عامر شفيع ينضم للجهاز الفني لمنتخب الأردن

قررت الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين عامر شفيع ضمن الجهاز الفني للنشامى.

وقال الاتحاد الأردني في بيان رسمي:“قررت الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعيين عامر شفيع القائد السابق للمنتخب الوطني ضمن الجهاز الفني للنشامى“.

ونقل البيان عن سمر نصار الأمين العام للاتحاد أن قرار التحاق عامر شفيع بالجهاز الفني لمنتخب الأردن، جاء وفق رؤية الأمير علي والذي يتطلع لعكس خبرات اللاعب الطويلة في الملاعب على المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مشواره في التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

شفيع يلتحق بالجهاز الفني للنشامى.. والمنتخب يلتقي عُمان، ولبنان، والبحرين، وديًا التفاصيل: https://t.co/wMw3Qe2GVw pic.twitter.com/a0H5W3x1NJ — Jordan Football (@JordanFA) March 4, 2021

وأضافت نصار:“شفيع قدم الكثير للكرة الأردنية على امتداد السنوات الماضية، وحقق مع النشامى العديد من الإنجازات اللافتة، ومع قراره مؤخرًا بالاعتزال، فإن الاتحاد يتطلع للاستفادة منه ضمن الجهاز التدريبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار التوجه نحو الاستثمار بالكفاءات الأردنية، للاستفادة منها مستقبلًا“.

وثمن شفيع البالغ من العمر 39 عامًا ثقة الاتحاد الأردني لكرة القدم باختياره ضمن كادر المنتخب الوطني، وأكد حماسه الكبير لبدء مهامه الجديدة مع النشامى، والمساهمة بتعزيز مساعي التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات“.

وفي فبراير الماضي، أعلن المخضرم عامر شفيع، اعتزال كرة القدم رسميًا.

ولعب شفيع 168 مباراة مع منتخب الأردن الأول، وهو أكثر لاعب خاض عددًا من المباريات مع المنتخب، ونجح خلالها بتسجيل أهداف.