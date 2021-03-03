موقف طريف بين الحكم ودي يونغ خلال مباراة برشلونة وإشبيلية (فيديو)

قام الهولندي دي يونغ لاعب نادي برشلونة بالاعتراض على حكم مباراة فريقه ضد إشبيلية، في المباراة التي تقام بين الفريقين بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعند اعتراض دي يونغ على عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالحه بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، قام الحكم بتوجيه الصافرة إليه وكأنه يحدثه ”أطلق أنت الصافرة“.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وإشبيلية بتقدم البارسا بهدف نظيف.

الحكم يقول لـ دي يونغ خذ الصافرة بدالي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/1A1E9dOAte pic.twitter.com/DLSuGpBPzD — GOALS (@QWEA0S) March 3, 2021

ويستضيف فريق برشلونة منافسه إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في جولة الإياب للدور نصف النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ونجح إشبيلية في تحقيق فوز مثير على حساب برشلونة في لقاء الذهاب بثنائية دون رد يوم 10 فبراير الماضي، وهو ما يلقي بظلاله على مواجهة الليلة.

تأهل برشلونة بعد الفوز على كورنيا بنتيجة 2-0 في دور الـ32، ثم تخطى عقبة رايو فايكانو في دور الـ16 بنتيجة 2-1، وفاز على غرناطة بنتيجة 5-3 في ربع النهائي.

وصعد إشبيلية إلى نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة لوسينا بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي الأول، ثم فاز على ليناريس ديبورتيفو بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الثاني، ثم عبر عقبة ليغانيس بنتيجة 1-0 في دور الـ32.

وتغلب إشبيلية على فالنسيا بنتيجة 3-0 في دور الـ16، ثم فاز على ألميريا بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 29 مرة، بينما حصد إشبيلية اللقب 5 مرات فقط.