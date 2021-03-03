شرطة كتالونيا: بارتوميو كلف برشلونة 1.2 مليون يورو لأغراض شخصية وأعوانه استخدموا "لا ماسيا" للتمويه

كشفت تحقيقات الشرطة الكتالونية في قضية ”بارساغيت“ عن العديد من المفاجآت، أبرزها تخطي جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة للمدير المالي في النادي لإبرام التعاقد مع شركة I3 Ventures؛ لتشويه سمعة بعض الشخصيات المؤثرة في النادي سواء سابقون أو حاليون، وكذلك تبرير مبالغ التعاقد على أنها ضمن مصروفات أكاديمية النادي (لا ماسيا).

وأشارت التحقيقات إلى أن إدارة برشلونة السابقة استخدمت أكاديمية النادي الشهيرة (لا ماسيا)، التي أفرزت نجوما مثل ليونيل ميسي وتشافي وكارليس بويول والكثير من النجوم الحاليين، كتمويه لهذه المصاريف المشبوهة.

وقال مدير لا ماسيا منذ عام 2019 في تصريحه أمام الشرطة الكتالونية ”موسوس دي إسكوادرا“ إنه تم صرف الكثير من المبالغ التي لا يعرف عنها شيئا باعتبارها ضمن مصروفات الأكاديمية.

ويقدر فريق ”موسوس دي إسكوادرا “ الضرر الاقتصادي الذي لحق بالنادي بما يصل إلى 1.2 مليون يورو؛ جراء هذه النفقات التي لم تدخل ضمن ميزانية النادي الكتالوني.

وقال تشافير مارتن مدير لا ماسيا منذ عام 2019 وسلفه كارليس فولغويرا ضمن تحقيقات الشرطة التي نشرتها صحيفة ABC إنه اكتشف في فبراير 2020 إضافة 192 ألف يورو تم دفعها لشركة Tantrasoft، ضمن نفس المجموعة التي تعاقد معها بارتوميو ومع نفس مدير I3 Ventures ، مقسمة إلى 16500 يورو شهريًا مخصصة لقيام الشركة بالترويج للأكاديمية، لكنه وحسب قوله ”لم يتم تنفيذ ذلك فعليًا“.

وأشار مارتن إلى أنه ”لم تظهر في أي وقت من الأوقات هذه المدفوعات في ميزانية 2020 التي قدمها النادي إلى الأكاديمية، وعندما سأل المدير المالي لأكاديمية برشلونة أكد له أن هذه المصروفات حصلت عليها Tantrasoftضمن ميزانية الأكاديمية، لكن عندما طلب توضيحا من الإدارة المالية للنادي ”لم يتلقَ أي رد“.

وفوجئ مارتن بظهور هذه المبالغ دون علمه، فطلب مقابلة المدير العام للنادي، أوسكار غراو، أحد المتهمين، ووفقًا لرواية مارتين، أخبره غراو أنه لا يعرف شيئًا عن هذه النفقات وأنه سيتعين عليه التحدث عنها مع الرئيس. ثم ظهر بارتوميو في الاجتماع، الذي لم يستطع بحسب مارتن إعطاء أي تفسير للمدفوعات لـ Tantrasoft ، وحثه على التحدث عن ذلك مع مستشاره خاومي مسافيرير ، وهو متهم آخر.

ووقع خاومي مسافيرير المستشار السابق لبارتوميو ورومان جوميز بونتي مدير الإدارة القانونية على عقد الشركة، وذلك وفقا لما كشفت عنه الشرطة في ملخص التحقيقات التي جرت مع بارتوميو وعدد من المسؤولين السابقين في برشلونة.

تعاقدات أخرى

ووفقًا لشهادة خوسيه شرودر، المدير المالي السابق لبرشلونة، في عهد الرئيس بارتوميو، تم التعاقد مع شركة Nicestream الشركة الأم لـ I3 Ventures، بطريقة غير واضحة.

ويشرح شرودر كيف حصل في عام 2017 على أول خبر عن الشركة من المدير العام لمكتب برشلونة في هونغ كونغ، حيث طلب النصيحة لأنه عُرض عليه توقيع عقد من اليابان لخدمات لا علاقة لها بمكتبه، وقد نصحه شرودر بأنه ”إذا لم تراه واضحا فلا توقعه“.

وبعد أشهر، كما يقول المدير المالي، وصل العقد إلى مكتبه مصدقًا عليه من قبل الخدمات القانونية للنادي، ويحمل توقيع رومان جوميز بونتي الذي أوضح لشرودر أن العقود تأتي مباشرة من خاومي مسافيرير ويجب توقيعها لأنها صحيحة.

وحول تنفيذ العقود والتقارير التي كان على شركة Nicestream القيام بها، أوضح شرودر أنه لم يرَ شيئًا أبدًا؛ لأن ”هذا العمل كان مقيدًا للغاية، لا سيما أن السيد خاومي مسافيرير كان المسؤول عنها“.

وشركة Nicestream هي مجموعة اتصالات مكونة من عدة شركات، بما في ذلك I3 Ventures S.L. NSG SOCIAL SCIENCE VENTURES S.L. وبحسب تحقيق الشرطة الكتالونية، فإن هذه الشركات ”كرست نفسها لتشويه سمعة الخصوم في السباق الانتخابي لرئاسة النادي أو بعض اللاعبين أو الدفاع عن أعضاء معينين في مجلس الإدارة“.

وتمكنت الشرطة من معرفة الشركات التي تعاقد معها برشلونة؛ بهدف إنشاء حسابات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي لتشويه الخصوم.

وقضت محكمة بإطلاق سراح بارتوميو وخاومي مسافيرير بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليهما، في تحقيقات تتعلق بمزاعم حول سوء الإدارة والفساد.