برشلونة ضد إشبيلية.. "البلوغرانا" يعتمد على أرقام ميسي في "كامب نو" لتحقيق "الريمونتادا"

يواجه برشلونة نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف تحقيق ”ريمونتادا“ وقلب نتيجة الذهاب وخسارته 2-0 لبلوغ النهائي لإنقاذ موسمه المتعثر.

وركزت صحيفة ”سبورت“ على أرقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في ”كامب نو“ واعتبرتها أرقاما خارقة تعطي الأمل لبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية.

ولعب ميسي 374 لقاء برفقة برشلونة في ”كامب نو“ سجل خلالها 388 هدفا وحقق الفريق 303 انتصارات و50 تعادلا و21 هزيمة بمعدل انتصارات بلغ 81%.

وفي كأس الملك شارك ميسي بملعب ”كامب نو“ في 38 لقاء سجل خلالها 35 هدفا وفاز الفريق في 30 لقاء وتعادل 6 مرات وخسر مرتين.

وفي آخر نتائج برشلونة برفقة ميسي في لقاءات خروج المغلوب في كأس ملك إسبانيا فاز برشلونة 3-0 أمام ليفانتي و 6-1 أمام إشبيلية، وهما نتيجتان تؤهلان برشلونة في حال تحقيقهما في لقاء اليوم الأربعاء.

كما يأمل ميسي في بلوغ النهائي برفقة برشلونة للمرة العاشرة والفوز باللقب السابع، حيث فاز باللقب 6 مرات، 3 منها أمام أتلتيك بيلباو 2009 و2012 و2015، واثنتان منها أمام إشبيلية 2016 و2018، ومرة أمام ديبورتيفو ألافيس 2017، وخسر 3 مرات، مرتان منها أمام ريال مدريد 2011 و2014، ومرة أمام فالنسيا 2019.

وللمرة الأولى يخسر ميسي برفقة برشلونة نهائيين متتاليين، الأول أمام فالنسيا في كأس الملك 2019، والثاني أمام أتلتيك بيلباو في السوبر الأوروبي 2021.

كما يدخل ميسي هذه المباراة وهو في حالة تألق كبيرة، فقد سجل 13 هدفا خلال آخر 9 مباريات في الليغا أو دوري أبطال أوروبا، وهي جميع المباريات التي لعبها مع ”البلوغرانا“ في المسابقتين منذ 6 يناير الماضي.