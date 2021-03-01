ترتيب الدوري الإسباني.. سوسيداد يتعادل مع ريال مدريد ويحرمه من الانفراد بوصافة الليغا

تعادل ريال مدريد 1/1 مع ريال سوسيداد في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، الإثنين.

وعلى ملعب الفريدو دي ستيفانو انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل كريستيان بورتوغيز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 55، بضربة رأسية، بعد كرة من ناتشو مونريال.

وأدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 89 بتوقيع فينيسيوس جونيور.

ورفع التعادل رصيد ريال مدريد إلى 53 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس عدد نقاط برشلونة الذي يتقدم بفارق الأهداف.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 58 نقطة من 24 مباراة، في حين لعب برشلونة وريال مدريد 25 مباراة لكل منهما.

ويأتي إشبيلية في المركز الثالث وفي رصيده 48 نقطة من 24 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد في الجولة المقبلة مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد، في حين يلعب برشلونة مع أوساسونا يوم السبت.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:

1. أتلتيكو مدريد، 58 نقطة من 24 مباراة.

2. برشلونة، وريال مدريد، ولكل منهما 53 نقطة من 25 مباراة.

3. إشبيلية، 48 نقطة، من 24 مباراة.

4. ريال سوسيداد، 42 نقطة، من 25 مباراة.