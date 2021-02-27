ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يوسع الفارق في الصدارة

زاد الأرجنتيني ليوينل ميسي الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد تسجيله وقيادة برشلونة للفوز على إشبيلية، يوم السبت، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ووصل ميسي لهدفه الـ19 في الصدارة، وخلفه لويس سواريز نجم اتلتيكو مدريد، برصيد 16 هدفا، ثم جيرارد مورينو نجم فياريال برصيد 14 هدفا، ويوسف النصيري نجم إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 13 هدفا.

وقاد عثمان ديمبلي وميسي برشلونة إلى فوز مهم 2-صفر على ملعب المتألق إشبيلية، ليعزز ثقته ويواصل الضغط على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.

وأنهى برشلونة ستة انتصارات متتالية لإشبيلية في الدوري، ليظل في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بينما قفز برشلونة للمركز الثاني برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتصدر لكنه خاض مباراتين أكثر.