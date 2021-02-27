ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يعبر إشبيلية ويرتقي للوصافة "مؤقتا"

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة (2-0) على إشبيلية، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة في المباراة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 29، وميسي في الدقيقة 86.

ونجح ديمبلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29، حيث تلقى تمريرة في العمق من ليونيل ميسي، وسدد بين قدمي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

كما نجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، حيث تلقى تمريرة من موريبا، وانطلق داخل المنطقة، وسدد كرة تصدى لها الحارس بونو لترتد أمام ميسي مُجددًا ويُسكنها في الشباك.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة في وصافة جدول الترتيب ”مؤقتا“، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.