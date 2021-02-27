هل تغاضى الحكم عن طرد ميسي خلال مباراة إشبيلية ضد برشلونة؟‎

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على إنذار خلال مواجهة إشبيلية، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي تجمع الفريقين، على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإسباني.

وجاء الكارت الأصفر لميسي مع الدقيقة 42 في الشوط الأول، ولكن ميسي ارتكب خطأ آخر ضد لاعب إشبيلية بجذبه من القميص، حيث أجمع العديد من المحللين على أن النجم الأرجنتيني كان يستحق الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الطرد، وهو ما تغاضى عنه الحكم.

وافتتح الفرنسي عثمان ديمبلي، التسجيل لفريقه.

وجاء هدف ديمبلي في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعد تمريرة من ميسي.

الضرب بدون كوره عقابه كارت احمر، الا لو اللاعب ده ميسي طبعا pic.twitter.com/KnKFdgMQc3 — Ahmed Mostafa 9️⃣ (@ahmed_rm74) February 27, 2021

لقطة عودة ميسي لــ الدفاع 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 HD pic.twitter.com/KpzeGh24J2 — FCB FFFFF (@TennilleSpicel1) February 27, 2021

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد، رغم أنه لعب مباراة إضافية عن ”الروخي بلانكوس“.

بينما يسعى إشبيلية للفوز لخطف المركز الثالث من برشلونة، حيث إن النادي الأندلسي لديه 48 نقطة، بفارق نقطتين عن البلوغرانا صاحب الـ50 نقطة.

يذكر أن برشلونة وإشبيلية سيلتقيان مجددًا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفاز إشبيلية بثنائية نظيفة على البارسا في ذهاب نصف النهائي.